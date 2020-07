Arturo Valls: "Estoy enamorado del público de '¡Ahora caigo!', le tengo cariño hasta a los personajes de cartón"

El 18 de marzo, Arturo Valls volvió al plató de ¡Ahora caigo!tras el parón de las grabaciones del concurso de Antena 3 por la alerta sanitaria por coronavirus y que le impidió presentar el programa.

Según se fue avanzando en las fases de la desescalada, el valenciano pudo volver, pero sin público en las gradas, algo que le entristeció: "Que ganas teníamos de volver, aunque no ha sido de la manera que estábamos acostumbrados", afirmó.

"No puede ser, el bicho este lo ha puesto todo patas arriba, nos ha congelado un poquito la sonrisa", comentó. Y añadió que "no tenemos público porque les pondríamos en peligro y les voy a echar mucho de menos".

Para que las gradas no quedaran desangeladas, optaron por poner figuras de cartón de los espectadores más conocidos del concurso (Palmira o el señor del Tirol), de personajes famosos (Lady Gaga) o de Atresmedia (Juanra Bonet, Roberto Leal o el propio Valls).

A mediados de junio, Palmira volvió a las gradas, algo que celebró el presentador por todo lo alto: "Deseamos que seas permanente aquí, que te quedes con nosotros", le dijo a espectadora.

Poco a poco, las gradas han ido recibiendo a más espectadores de carne y hueso que se han sumado a los de cartón e, incluso, Palmira o el señor del Tirol cuentan con varias imágenes suyas repartidas por los asientos del programa.

Este miércoles, Valls quiso comenzar afirmando que "estoy enamorado de este público y le estoy cogiendo un cariño a los personajes de cartón... es como si fueran de verdad".

¿Quién quiere más a su público que @ArturoValls ? NADIE 😌 Tenemos a los mejores, y eso se nota 🎉

https://t.co/zZAWZF8R55#AhoraCaigopic.twitter.com/Sh5WDBwGT4 — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) July 8, 2020

"Palmira, por ejemplo, la trato como si fuera de carne y hueso. He pensado que iba a tener frío y le he puesto un chal por encima", señaló el presentador. "Ayer me pasé media mañana buscando el perfume del señor del Tirol porque quiero que los de cartón huelan igual que él", añadió.

También admitió entre risas que "hablo con ellos y, por ejemplo, Lady Gaga me contó lo de Bradley Cooper, pero soy una tumba". Por último, entre los cuidados que les da está "el quitarles el polvo a todos porque quiero que estén impecables", concluyó.