Vox aspira a entrar en el Parlamento para "vigilar" a Feijóo, que "solo mira" a la izquierda y el nacionalismo

Ante un mitin multitudinario celebrado este miércoles en la Plaza de la Estrella de Vigo, el líder de Vox ha advertido de que, si Vox consigue escaños en el Pazo do Hórreo, Feijóo necesitará "un tercer ojo", ya que de los dos de los que dispone "uno es el izquierdo y el otro el nacionalista".

Así, en un acto en el que ha estado acompañado por su abuela gallega, María Jesús Álvarez, quien ha pedido el voto para Vox en el idioma de la comunidad, el líder de este partido ha denunciado que "hace tiempo" que el candidato del PPdeG a la Presidencia del Gobierno autonómico "habla de Galicia" como lo haría "un nacionalista del PNV" del País Vasco.

También ha criticado que Feijóo "haya escondido" las siglas de su partido y "solo diga Feijóo, Feijóo, Feijóo" y "Galicia, Galicia, Galicia", en alusión al eslogan elegido por el PPdeG para la campaña. Así, ha asegurado que, si fuese su compañero de partido, "se sentiría mal" por el "trabajo" llevado a cabo desde la formación.

Ante esta situación, Santiago Abascal ha afirmado que los gallegos tienen la "oportunidad" que aprovecharon los andaluces cuando Vox irrumpió en la Cámara de esta comunidad y "puso fin a cuatro décadas de socialismo corrupto" en la comunidad.

Así las cosas, Abascal ha instado a los electores a no confiar en las encuestas, sobre las que ha recordado que no vaticinaban que conseguirían representación en la Comunidad andaluza y que perderían escaños en las elecciones generales de noviembre, cuando lograron ser la tercera fuerza política en el Congreso. En esta línea, ha avanzado que, de cara al futuro, Vox no aspira a ejercer como una "bisagra" y ha asegurado que "no renuncia a ganar".

"MOMENTO DE DECIDIR"

En esta línea, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha recalcado que las elecciones del próximo 12 de julio representan un "momento de decidir" si los gallegos quieren "un cambio" o que "todo siga igual". De este modo, ha afirmado que el hecho de que Vox entrase en el Parlamento gallego representaría "un cambio que molestaría mucho al PP", sobre el que ha asegurado que "piensa que el territorio es suyo en propiedad", al PSOE y a los nacionalistas.

De este modo, Espinosa de los Monteros ha advertido de que "el sistema no quiere" que su formación consiga representación en las distintas comunidades y ciudades, ya que es consciente de que representa "una amenaza". Por ello, ha denunciado que Correos intenta dificultar el envío de papeletas electorales de Vox y los medios buscan "silenciar" los actos del partido.

Además, ha llamado a los gallegos a analizar si su comunidad está "mejor o peor que hace 11 años", cuando Feijóo accedió a la Presidencia de la Xunta. A ese respecto, el portavoz de Vox en el Congreso ha instado a los ciudadanos a preguntarse "si es hora de un cambio" dado que la agricultura, la pesca y el comercio "están peor" que hace una década. "El que crea que estamos mejor o el que tenga miedo que vote al PP para que sigan las cosas igual", ha remarcado.

El portavoz de Vox en el Congreso también ha augurado el cierre de Alcoa San Cibrao ante la imposibilidad de acceder a energía "barata" y se ha preguntado si el "siguiente" sector que se verá afectado será la automoción. Así, ha remarcado que "la decisión es muy sencilla", la continuación del "declive" de Galicia o un "cambio".

Asimismo, el cabeza de lista de la formación por Pontevedra para las elecciones autonómicas, Antonio Ramilo, ha señalado que "poco a poco" Vigo y Galicia "son un poco más verdes", en alusión al lema de campaña del partido, y ha asegurado que lo serán más aún cuando Vox acceda al Parlamento autonómico.

INICIATIVAS PLANTEADAS

De este modo, ha destacado el "interés" mostrado por los gallegos hacia las políticas planteadas por Vox para la comunidad, que buscan "favorecer" a todos los ciudadanos mediante la creación de empleo y el apoyo a autónomos y empresarios.

También ha explicado que su partido busca "asegurar a los padres la libertad de elegir en qué lengua quieren educar a sus hijos sin ningún tipo de imposición" y frenar la despoblación, así como la deslocalización de empresas pontevedresas al norte de Portugal. Respecto a este último punto, ha afirmado que la solución pasa por "reducir los impuestos".

Adicionalmente, Ramilo ha indicado que su partido busca disminuir "la cantidad de trabas burocráticas y los impuestos abusivos de adquisición de licencias" que "tanto daño hacen" a la actividad económica de Galicia. También ha reivindicado que su partido busca acceder al Parlamento gallego "para proteger a los miles de trabajadores que se ven desamparados por la Xunta" y potenciar una verdadera industrialización" y ha asegurado que, si accede a la Cámara, "comenzará a trabajar desde la semana que viene".