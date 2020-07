Adara, destrozada, pide ayuda tras descubrir las precarias condiciones de su nuevo piso: "Tengo un hijo pequeño"

Adara Molinero no atraviesa su mejor momento. Y es que, cuando parecía que la mudanza a su nuevo piso iba a producirse con normalidad, la ganadora de GH VIP 7 se encontró con una desagradable sorpresa: el inmueble no estaba en condiciones. La joven lo contó este miércoles, entre lágrimas, en Instagram.

"A ver cómo os cuento esto. De verdad, estoy fatal. Fui a ver mi piso hace unas semanas y, cuando fui a verlo, obviamente, solamente vi la cocina que tenía, la cantidad de habitaciones y el salón", avanzó la madrileña en una serie de stories.

Fue entonces cuando el rostro de Mediaset comenzó a llorar: "Para mi sorpresa, al llegar, me encuentro con que todos los grifos tienen fugas de agua, la caldera no tiene contador, el timbre está roto y hay un montón de cosas rotas".

Por ello, la hija de Elena Rodríguez no dudó en pedir ayuda urgente a sus miles de seguidores ya que, a pesar de haber llamado numerosas veces a las personas que le alquilaron el piso, no logra dar con ellas. "No me cogen el teléfono", dijo.

La influencer destacó que tiene un hijo pequeño, Martín, y que ambos se merecen vivir en unas condiciones dignas. "Tengo un hijo pequeño, llevo tres semanas ya, he pagado y no sé cómo pueden hacer estas cosas con la gente", opinó, a lo que añadió: "Yo no publico nunca una cosa así, pero es tal la desesperación... Tengo un bebé".

Las stories de Molinero se emitieron en El programa del verano, donde se contó que el nuevo piso tiene alrededor de 90 metros cuadrados y que está situado a las afueras de Madrid. Por otro lado, se apuntó que la modelo podría estar pagando unos 1.250 euros de alquiler al mes.