Qué tengo que hacer si tengo síntomas estando de vacaciones: ¿puedo volver a mi ciudad?

En el verano más atípico de las últimas décadas, muchos españoles organizan sus vacaciones con miedo a posibles rebrotes en sus lugares de vacaciones. Más de 13 Comunidades Autónomas han registrado pequeños focos de contagio y en Catalunya han tomado ya el primer paso para frenarlos, obligando a todos los ciudadanos a usar mascarilla bajo una multa de 100 euros al que se niegue.

Muchos españoles viajarán a diferentes puntos de la península en los meses de julio y agosto, pero surgen dudas sobre como se debe actuar según los diferentes escenarios, particularmente si se padecen síntomas estando a numerosos kilómetros del lugar de residencia.

Si tengo síntomas, ¿acudo al centro de salud del municipio o regreso a casa y voy allí?

Si estamos disfrutando de las vacaciones en otro lugar diferente al de la residencia y noto cansancio, fiebre o dificultades respiratorias, el primer paso que se debe tomar es el del aislamiento, afirman fuentes sanitarias a 20Minutos. Evitar el contacto cercano con cualquier persona y separarse en una habitación son ejemplos de medidas efectivas.

Una vez aislado, antes de acudir físicamente se recomienda llamar al ambulatorio del municipio y allí las autoridades sanitarias establecerán el protocolo. Se practican pruebas PCR, cuyos resultados suelen tardar entre 24 y 48 horas, y se solicita que mantenga el aislamiento voluntario en el municipio hasta conocerlos.

Viajar de vuelta a casa puede suponer un riesgo ya que el virus puede estar presente y se estaría transportando. En caso de duda sobre como actuar siempre es mejor llamar por teléfono.

¿Puedo salir del municipio si decretan confinamiento por rebrote y presento síntomas?

Según las decisiones impuestas en lugares como Lleida o Lugo, las comunidades darán un margen de tiempo para que los no residentes y turistas puedan abandonar la zona. En cualquier caso, la decisión depende de cada Comunidad Autónoma, por lo que tendrá que valorar esta medida según el nivel de avance del virus y el índice de contagio registrado.

En cualquier caso, las autoridades sanitarias recomiendan acudir al centro de salud con la mínima presencia de síntomas para valorar si se padece el virus. Salir del municipio sería correr el riesgo de poder estar viajando con la Covid-19 a otros destinos.

Tras presentar síntomas y acudir al centro de salud, no se podrá salir del municipio hasta no tener los resultados, que suele tardar de 24 a 48 horas. En caso de dar negativo, se permitirá el desplazamiento hasta cualquier lugar. En caso de dar positivo, se activaría el protocolo de actuación y no se permitiría salir de la localidad.

¿Habrá un lugar acondicionado para el confinamiento de los positivos que no residan?

Pedro Sánchez solicitó a los presidentes autonómicos durante el estado de alarma un listado de espacios públicos disponibles, en donde se pudieran aislar los casos positivos asintomáticos. Polideportivos, palacios de congresos u albergues era lo que se buscaba para acoger a estas personas. Sin embargo, no ha habido novedades al respecto desde entonces y tampoco se aparenta que haya intención de reimplantar los confinamientos selectivos.

Una medida que se considera desde Sanidad, y que el propio Fernando Simón admitió que es otro "caballo de batalla", es la de crear un mapa con los lugares en los que se pueda acoger y atender a estos casos positivos no residentes por zonas.

¿Habrá test a la entrada y salida de las comunidades confinadas?

Respecto a la realización de las pruebas PCR, el Ministerio de Sanidad ha dejado claro que no hay capacidad ni justificación para realizar un test a cada persona que cruce una frontera, ya sea entre países o entre comunidades. Una de las opciones que se barajan es la de mediciones de temperatura, pero todavía no hay nada confirmado al respecto.