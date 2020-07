Quim Torra, sobre la pandemia: "La culpa es de Madrid, es evidente"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han chocado este miércoles en el Parlament a propósito de la gestión de las residencias, tanto en Cataluña como en el resto de España, durante la actual pandemia de coronavirus.

En una pregunta a Torra, Iceta ha afirmado que no confían en el Govern porque "intenta derivar las responsabilidades a otros", y le ha afeado que a día 7 de abril el ejecutivo catalán no tuviera datos de dos de cada diez residencias: "¿Cómo confiamos en un gobierno que no sabe lo que pasa en las residencias? La única manera de transmitir confianza es con transparencia y eficacia".

A lo que Torra le ha respondido: "La culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independentistas, ¿eh?".

"¿Cómo usted puede hablar sobre el tema de las residencias cuando España ha sido incapaz de dar los datos de los traspasados a las residencias españolas? Y algún día saldrá que en España hay el doble de muertos por Covid, porque no han contado todavía los muertos en residencias. Este dato de las residencias no me lo saque a mí", ha aseverado el presidente de la Generalitat.