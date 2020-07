Sindicatos y familias cargan contra el plan de la Junta para la vuelta al cole porque no se podrá mantener la distancia

A dos meses de que comience en Andalucía el nuevo curso escolar 2020-2021 (lo hará el 10 de septiembre), marcado claramente por la pandemia del coronavirus, ya son varias las voces que se han alzado contra el plan previsto por la Consejería de Educación y Deporte para una vuelta al cole "presencial y segura".

Sin embargo, los sindicatos no creen que el inicio del curso vaya a ser tan seguro y tachan de "irresponsable" la estrategia de la Junta, al considerar que no se podrá mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los alumnos. Piden más docentes, atajar la brecha digital ante otro posible confinamiento, no cerrar unidades y participar en las decisiones del Ejecutivo, que califican de "unilaterales". Una reclamación a la que también se han sumado las asociaciones de madres y padres de alumnos, que piden formar parte de la comisión andaluza de seguimiento de la Covid-19.

Desde CC OO-A hablan de una "nefasta gestión" y se remiten a los datos. El sindicato asegura que el incremento de docentes planteado por la Junta supondrá un "irrisorio aumento de plantilla del 4%, frente al 30% necesario para garantizar la distancia física" y "cuyo coste seguiría siendo inferior a los recortes sufridos por la educación andaluza en los últimos años". En la misma línea se ha pronunciado CSIF-A, que asegura que el refuerzo docente "se concreta en 4.014 efectivos para Infantil y Primaria, y no 6.300 como los que se anunciaban inicialmente", por lo que "tan solo un 50% de los centros se podrán beneficiar" de este incremento.

Según los datos aportados por la Consejería, la cifra de docentes que se incorporarán el 1 de septiembre asciende a 6.260, cuya distribución es la siguiente: 4.014 a centros públicos –1.864 maestros y 2.150 profesores; otros 970 a centros concertados –674 maestros y 296 profesores; 826 para cubrir las horas lectivas de los equipos Covid en los centros públicos; y 450, también en la enseñanza pública, correspondientes al aumento neto de plantilla con cargo al presupuesto de 2020 –350 para Formación Profesional y 100 para Secundaria–.

Cierre de unidades

Pero los sindicatos van más allá y ambas organizaciones lamentan que Educación "esté suprimiendo unidades escolares públicas, incluso en centros con solicitudes que no se van a atender", afirman desde CC OO-A, mientras que CSIF-A cuantifica en medio millar el número de unidades que van a desaparecer, lo que supondrá "aumentar la ratio» en las aulas, algo que «desaconsejan las medidas sanitarias y el propio sentido común».

La crítica se dirige también hacia las responsabilidades que la Junta ha trasladado a los docentes. "Los equipos directivos quedan desprotegidos, al hacerles responsables de las medidas preventivas y de control que se adoptan en los centros y que nos les corresponden", señalan desde CSIF-A, que lamenta que Educación "se autoexime de toda responsabilidad", cuando la gestión de la pandemia, añade CC OO-A, les corresponde a ellos.

Lo mismo opinan desde la Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa), que piden que profesionales en la materia asesoren a los directores, ya que la pandemia "sobrepasa las capacidades y responsabilidades de la autonomía de los centros". También lamentan que no se hayan tenido en cuenta sus aportaciones y echan en falta medidas en caso de que se tuviera que aislar a un grupo, así como organización para superar la brecha digital, crítica esta última a la que se suman los sindicatos.

A todas estas críticas se ha sumado también una manifestación en Sevilla, convocada por CC OO para este miércoles, para exigir la subrogación del personal técnico de integración social (PTIS) para mantener 1.400 empleos en la provincia, así como el "pago puntual de las nóminas".