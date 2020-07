Fiscalia investiga d'ofici si va haver-hi delicte d'odi en el tracte a un passatger negre en el metro de València

20M EP

La Fiscalia de València investiga d'ofici per possible delicte d'odi l'altercat registrat el cap de setmana passat en el metro de València amb un home negre que va ser retingut per, presumptament, per un mal ús de la mascareta davant de la Covid-19.