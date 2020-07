PP critica el "abandono y falta de mantenimiento" en los aparcamientos municipales de la capital jiennense

Bonilla ha manifestado que desde el PP ya advirtieron que "si no se restituía al menos parte del personal subcontratado para el control de los aparcamientos iban a surgir problemas graves". Ahora, "hemos recibido numerosas quejas de usuarios de los aparcamientos públicos de la ciudad, sobre todo de propietarios de plazas, que denuncian el estado de abandono, las muchas deficiencias y la falta de mantenimiento que se está produciendo en estos aparcamientos de titularidad municipal".

Para Bonilla, "el 'método Julio Millán' esté sirviendo para devaluar tanto la gestión de Epassa, como el servicio que esta empresa pública presta a los jiennenses y a los que nos visitan".

Desde el grupo popular Municipal se ha insistido en "la deficiente gestión que está llevando a cabo el alcalde, Julio Millán (PSOE), de los aparcamientos públicos, ya que "ha dejado sin trabajo a 19 de los 23 trabajadores de la empresa externa que prestaban servicios en estas instalaciones municipales, permitiendo que solo se reincorporen cuatro, y por cierto y como dato curioso, se ha procedido a prescindir de todas las mujeres".

Manuel Bonilla ha apuntado que "es una irresponsabilidad y algo fuera de toda lógica que tengamos los aparcamientos de La Victoria, San Francisco, Alameda, Teatro Infanta Leonor y Peñamefécit abiertos de par en par de 7,00 a 23,00 horas, pero con el problema de que solo hay presencia de controladores de 7,00 a 15,00 horas" ya que "el resto del día, desde las tres de la tarde y hasta las once de la noche, quedan abiertos sin ningún tipo de vigilancia ni presencia física de personal que los controle".

Ha añadido que solo queda una persona de guardia que "no puede atender todas las incidencias que surgen en los distintos aparcamientos, tales como averías en los cajeros, lo que con frecuencia provoca atascos innecesarios y quejas de los usuarios".

Bonilla ha señalado que en el aparcamiento de San Francisco no se puede pagar con tarjeta porque la máquina para abonar los tickets "está rota desde hace semanas" y además "no se puede cambiar dinero a los usuarios que lo necesiten para pagar su estancia al no haber nadie vigilando en la cabina por las tardes y noches".

El portavoz del PP ha subrayado que "el alcalde ha dejado a su suerte a los aparcamientos públicos, y lo que es más grave, con un servicio que lejos de mejorar, como a todos nos gustaría, se deteriora cada día, y esta es una imagen que no deberíamos dar a los visitantes de nuestra ciudad ni se merecen nuestros vecinos".