Ribó reitera la necessitat que l'Arena porte el nom de València per a evitar "una pèrdua important"

"Allí, previsiblement, hi haurà grans esdeveniments esportius i grans esdeveniments musicals de tot tipus i el fet que no aparega en els mitjans de comunicació la paraula València crec que és molt negatiu", ha manifestat el primer edil, que ja va apuntar aquesta idea la passada setmana després de conéixer-se que el nom triat per a aquesta infraestructura és Casal España Arena.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió que ha mantingut amb responsables de Metrovacesa i de l'Agrupació d'Interés Urbanístic de Benimaclet per a parlar del PAI previst en aquesta zona de la ciutat, preguntat per si s'ha posat en contacte amb Roig per a parlar del nom del futur pavelló. L'empresari ha impulsat aquesta nova dotació per mitjà de Licampa 1617 S.L. sobre una parcel·la municipal que ha sigut cedida a la mercantil per 50 anys.

"Jo li vaig transmetre d'una manera clara el que em pareix", ha assenyalat l'alcalde, que ha al·ludit a l'expressat en aquest sentit per ell i per la vicealcaldessa de la ciutat, Sandra Gómez, després de conéixer-se la designació triada.

Els responsables municipals van considerar que incloure el nom de València tindria una repercussió "incalculable" per a la ciutat i que açò contribuiria a "difondre" la capital valenciana "en el món esportiu i en el musical". En aquesta línia, van subratllar la repercussió internacional que tindria quant a promoció de València i van apuntar que equivaldria a una quantitat "milionària".

"Ací he d'afegir, també d'una manera molt paral·lela a Sandra -Gómez-, que perdre el nom de València en aquest pavelló és una pèrdua molt important per a la ciutat", ha agregat Joan Ribó aquest dimecres.

Després d'açò, l'alcalde ha exposat que "li demanaria amablement a Don Joan Roig que la paraula València, respectant totes les paraules, estiguera en el nom" de l'Arena. "Em pareix molt important per a la ciutat", ha asseverat, alhora que ha precisat que "no es tracta de substituir" paraules en el nom però sí que estiga "la paraula València".

"MOMENT ADEQUAT"

Preguntat per si s'ha demanat alguna reunió amb Roig o altres responsables del Licampa 1617 S.L. per a abordar aquesta qüestió, Joan Ribó ha dit que no i ha indicat que es buscarà el "moment adequat" per a tractar aquest tema.

"No. Crec que aquestes coses a vegades és millor deixar-les passar. Encara no estan posades les lletres, no hi ha lloc per a posar-les. En el seu moment haurem de buscar el moment adequat per a parlar d'això", ha respost el primer edil.