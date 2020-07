Ribó rechaza el PAI de Benimaclet: pide preservar huerta y consenso vecinal

Giro en las políticas de desarrollo urbanístico hacia la protección efectiva de la huerta y de los barrios. El PAI de Benimaclet, tal y como está formulado, con la propuesta de 1.300 viviendas en altura y zonas verdes, no cuenta con el apoyo del alcalde de València, Joan Ribó, que buscará una postura común del Gobierno municipal con sus socios del PSPV-PSOE, entre cuyas delegaciones se encuentra la de Urbanismo.

Ribó ha planteado este miércoles, tras reunirse con los responsables de Metrovacesa, promotora que reúne la mayor parte del suelo, tres condiciones: que en el desarrollo de este plan urbanístico se mantenga huerta en esta zona de la ciudad, que se lleve a cabo consensuándolo "al máximo" con los vecinos y que la urbanización y los edificios que se hagan estén integrados con las construcciones y dotaciones "del barrio anterior". "Eso no lo vemos de forma clara en lo presentado por Metrovacesa", ha afirmado.

El responsable municipal ha explicado tras este encuentro que ha transmitido la citada propuesta "como alcalde" y como miembro del grupo Compromís, integrante junto al PSPV del Gobierno municipal. "Este proyecto no nos gustaba. Pensábamos que se tenía que modificar y en este sentido estamos trabajando", ha comentado.

Ribó se alinea de este modo con colectivos ciudadanos y vecinales del barrio, como Cuidem Benimaclet, que rechazan de plano el plan de Metrovacesa y reclaman que se conserve la huerta productiva.

Una de las claves radica en las posibles indenmizaciones que debería afrontar el Ayuntamiento si reformula el plan con menos viviendas, lo que afectaría a los derechos adquiridos. Estimaciones de los vecinos apuntan a unos 11 millones de euros, frente a los 36 millones que calcula el área de Desarrollo Urbano y los 50 millones que apuntan desde la promotora.

Ribó ha asegurado que su idea se abordará y consensuará con los socialistas, responsables de la Concejalía de Desarrollo Urbano. "Es una propuesta que queremos consensuar con ellos", ha precisado. "Nosotros tenemos muy claro y decimos de forma muy clara que el proyecto no nos gusta y que pediremos que de alguna manera se modifique o que se haga de otra manera. Eso lo tenemos claro y lo queremos hablar con el PSOE, con Urbanismo", ha añadido.

Reivindicaciones vecinales "razonables"

El alcalde considera "imprescindible" que "haya una parte de este PAI que sea huerta" y que sea productiva, más allá de zonas verdes. "Esta es la gran reivindicación que se plantea desde le movimiento vecinal y esta es la parte que estamos trabajando, en esta dirección", ha declarado.

Así, ha aseverado que en la ejecución del PAI "tienen que plantearse algunas de las cosas que plantean los movimientos vecinales de Benimaclet", que ha considerado, "de alguna manera, razonables".

Imagen de huerta y del barrio valenciano de Benimaclet PROPUESTA 'BENIMACLET, LA INTEGRACIÓN CIUDAD-HUERTA

Reclasificación para blindar la huerta en la zona centro

El responsable municipal ha añadido que se estudiará cómo se puede hacer. "No lo sabemos. Vamos a estudiarlo", ha manifestado, tras lo que ha hablado de la "reclasificación de una parte del territorio aumentando hasta el máximo la edificación". No obstante, ha matizado que no se plantea "en ningún momento que se reclasifique todo sino sobre todo la zona centro, donde están los huertos urbanos". "Es una zona que en estos momentos es huerta y es cultivada. Que se mantenga nos parece fundamental", ha señalado.

El primer edil, que se ha mostrado partidario de "rebajar" el número de viviendas programadas, ha resaltado "como elemento fundamental" también "la idea de hacer todos los temas urbanísticos de una forma consensuada al máximo". Asimismo, ha defendido que los PAI que se desarrollan en un barrio no sean "otro barrio", de modo que la nueva construcción "sea adecuada a lo que ya está construido".

Además, ha subrayado que desde el Gobierno local se lleva a cabo en favor de un modelo de urbanismo que está "dando un giro" en la ciudad. En este punto, ha citado revisión urbanísticas como las realizadas en el Cabanyal y acuerdos como el adoptado con la Autoridad Portuaria y los vecinos para Nazaret.

Respecto a la posibilidad de reducir alturas, el alcalde ha afirmado que es algo que se ha planteado. "Son 270.000 metros cuadrados. Una parte es del bulevar norte. Quedan 180.000 metros cuadrados. Creo que una parte debe pasar a ser huerta. Se tendría que reducir evidentemente la edificación total", ha comentado.

Sobre la propiedad de los terrenos que se cultivan en la actualidad como huertos, Ribó ha afirmado que "todo eso se tiene que ver y analizar" y ha recordado que había suelo que pertenece a una entidad bancaria y a Metrovacesa. "Ahí hay unos derechos de unos propietarios que tendríamos que analizar en su momento. Eso no lo cuestionamos. Sabemos que eso no es a coste cero y que hay una serie de elementos que tendríamos que abordar", ha explicado.

Metrovacesa: la desclasificación "no es viable ni está justificada"

Metrovacesa ha señalado tras la entrevista con Joan Ribó que "en el caso de que la postura transmitida" por el responsable municipal "sea finalmente compartida por sus socios de Gobierno, lamentaría profundamente el cambio de criterio por parte del Ayuntamiento tras años de trabajo conjunto y consensuado en el proyecto".

Igualmente, la promotora ha expuesto que "una potencial desclasificación del suelo no es viable ni está en absoluto justificada". "No es viable puesto que para ello sería necesario alterar la clasificación actual de los terrenos" ha apuntado, tras lo que ha indicado que tendría que "acometerse mediante la revisión de la totalidad del Plan General de València" y ha resaltado que sería "necesaria la aprobación de la Generalitat".

"Esto, además, supondría un elevado coste económico para la ciudad" ha añadido la empresa, que ha considerado que "no es una propuesta justificada" porque "el proyecto actual surge de un proceso participativo que integra todas las necesidades y peticiones planteadas por los vecinos en su momento".

"La paralización y bloqueo de este proyecto conllevaría una significativa pérdida de oportunidad para la dinamización económica del barrio de Benimaclet y para la ciudad de València en términos de inversión, rehabilitación y generación de puestos de trabajo,especialmente necesarios en una coyuntura económica y social como la actual", ha agregado la entidad.

La empresa ha subrayado que continúa "abierta a estudiar la mejora de la integración del proyecto con la huerta y el barrio de Benimaclet que permita el desarrollo del proyecto conforme a los parámetros urbanísticos vigentes y ratificados por el consistorio en los últimos años".

Finalmente, ha apuntado que "si la decisión final del Consistorio resultase en la desclasificación total o parcial del suelo", actuará "en defensa de sus derechos y contra la arbitrariedad de una decisión de esas características".