Cultura.- À Punt emetrà tres concerts de l'Orquestra de València en el Palau de la Música

Aquest és el primer dels compromisos de l'acord de col·laboració firmat entre l'Organisme Autònom Municipal del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València (OAM) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), ha indicat el consistori en un comunicat.

Segons aquest conveni, les dos entitats públiques es comprometen "a treballar conjuntament per a difondre les activitats musicals programades que han resultat afectades per la situació d'alarma i el període de tornada a la 'nova normalitat', condicionades per les mesures de prevenció extraordinàries que s'han ordenat per als esdeveniments musicals i culturals amb assistència massiva de públic".

La segona cita serà el 7 d'octubre, quan l'Orquestra de València interpretarà en la sala de les Arts el concert gratuït previst per a commemorar el Dia de la Comunitat Valenciana. La promoció, difusió i cobertura informativa d'aquest acte estarà a càrrec d'À Punt Mèdia, que emetrà en diferit el concert del Nou d'Octubre, tant per ràdio com per televisió i amb difusió per mitjà del web i les xarxes socials.

D'altra banda, amb motiu del 125 aniversari del naixement del pianista, compositor i director d'orquestra valencià José Iturbi, l'OAM té previst organitzar una sèrie de concerts. El 28 de novembre, dia en què es compleix el 125 aniversari, el pianista Joaquín Achúcarro oferirà un concert en el Teatre Principal de València. Tant per a aquest concert com per a uns altres de la temporada 2020-2021 de l'OAM i que es puguen programar dins de la celebració de l'Any Iturbi, À Punt Mèdia farà una cobertura informativa específica i diferenciada.

Aquest conveni també renova la col·laboració en el marc de les activitats infantils i educatives per mitjà del programa Menut Palau, impulsat per l'OAM, i de la Colla d'À Punt, "sempre amb l'objectiu d'ajudar a introduir els xiquets i xiquetes en la cultura musical i a aprendre a gaudir d'un oci de qualitat".

En general, tal com ha informat la regidora de Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, "amb aquest acord, el primer firmat amb una televisió valenciana, s'acosta la música a les cases dels valencians i les valencianes".

Per la seua banda, el director d'À Punt Mèdia, Alfred Costa, ha considerat aquest conveni com "una oportunitat de la cadena per a demostrar que el servici públic està per a ajudar, difondre i promoure totes les activitats de caràcter cultural o patrimonial que té la Comunitat Valenciana".

"El Palau de la Música té una riquesa patrimonial i un calendari d'activitats que és envejable per tot el món. I À Punt serà una finestra per a mostrar-la a tots i totes, especialment després de tres mesos de sequera", ha manifestat.

Els responsables de les dos entitats públiques també han parlat de la intenció d'estendre la col·laboració a altres esdeveniments produïts, impulsats o acollits per l'OAM, com per exemple el Festival de Jazz, els cicles Emergents i Pop-Rock, els concerts de cambra en l'Almodí o qualsevol altre que les dos parts consensuen.