L'EMT de València adjudica a tres bancs el crèdit de 27,2 milions després de rebre ofertes de set

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València adjudicarà a tres bancs les pòlisses de crèdit que sumaran 27,2 milions d'euros, la quantitat que l'empresa deixarà d'ingressar en 2020 a conseqüència de la pandèmia de Covid-19 arran d'una caiguda de viatgers que va arribar al 90% en els pitjors moments de la crisi sanitària.

Segons han explicat des de la companyia pública d'autobusos, el sector financer ha respost a aquesta licitació amb una "resposta massiva" que s'ha traduït en la presentació d'ofertes per part de set entitats financeres per un import que en total ha sumat 92,2 milions d'euros.

Aquestes mateixes fonts apunten que la proposta d'adjudicació d'aquestes pòlisses de crèdit ha sigut avalada pels serveis financers municipals i serà presentada per a la seua aprovació en el pròxim consell d'administració, previst per al divendres 10 de juliol a les 11.00 hores en l'edifici municipal de Tabacalera.

Les tres ofertes seleccionades ofereixen un diferencial d'entre el 0,54% i el 0,81% i possibiliten la cancel·lació anticipada sense cost per a l'EMT. Després de l'aprovació per part del consell, aquests contractes hauran de ser autoritzats pel ple municipal.

Durant l'estat d'alarma, i a causa de les limitacions de la mobilitat, el nombre d'usuaris dels busos urbans va caure més d'un 90% i, en conseqüència, els ingressos de l'empresa municipal van ser mínims durant mesos, la qual cosa ha derivat en l'estimació de pèrdues per les quals s'ha demanat el crèdit.

"La recepció de set ofertes d'entitats bancàries demostra la confiança del sector financer en l'òptima gestió de l'EMT i l'Ajuntament de València, així com de la salut financera de l'empresa municipal", ha afirmat el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi.

"Encara que ara ens veiem obligats a recórrer al finançament bancari per a fer front a pagaments d'urgència, continuem reclamant i esperant els fons estatals que ja han arribat a les autoritats metropolitanes de Madrid i Barcelona i han deixat fora a la de València, tercera ciutat i àrea metropolitana que porta anys patint un finançament injust per al nostre transport públic", ha assenyalat el regidor.

Demanda contra la desestimació de l’ERTO

En el pròxim consell d'administració també està previst acordar la interposició d'una demanda contra la desestimació del recurs d'alçada presentat per l'EMT contra el rebuig de l’ERTO per força major presentat el passat 9 d'abril i consensuat amb totes les forces sindicals.

A més, els membres de l'òrgan rector tractaran l'aprovació de la relació de llocs de treball vigent en l'EMT, vinculat amb el conveni col·lectiu 2017/2019, i els informes d'activitat corresponents als mesos de març i abril.

Servei de manteniment de 48 autobusos híbrids

D'altra banda, el consell també té previst acordar l'adjudicació del servei de manteniment de 48 autobusos híbrids al proveïdor dels mateixos durant el seu període de garantia, tal com va ser acordat per àmplia majoria del comité d'empresa (quatre dels cinc sindicats) el passat 21 d'agost de 2019, apunten des de l'empresa municipal.

L'acord amb els sindicats, que ara es ratifica amb aquesta licitació, també inclou un pla de formació específica per part del fabricant al personal tècnic d'EMT perquè puga fer aquests treballs una vegada finalitzada la garantia.

A més, els treballs de revisió, manteniment o reparació podran realitzar-se en les instal·lacions de l'EMT i així es redueix el temps que està immobilitzat l'autobús. Tant els representants sindicals com la direcció d'empresa van pactar que es garantiria com a mínim l'actual plantilla de l'àrea tècnica i que, gràcies a aquestes licitacions, s'eliminaran les externalitzacions de manteniment i reparacions d'autobusos en tallers externs abans de 2023.

Finalment, el consell abordarà la proposta d'adjudicació de l'acord marc per al servei de reparacions de la carrosseria d'autobusos i vehicles auxiliars, així com l'adjudicació del subministrament elèctric per a les instal·lacions de l'EMT i l'aparcament Centre Històric-Mercat Central.