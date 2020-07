Cs, sobre la comisión de los recursos hídricos: "Se debe encontrar la mejor solución para la gestión del agua"

En una nota de prensa, Ciudadanos ha valorado la aprobación, en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara balear, de la Proposición No de Ley (PNL) registrada por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca en la que instan a la creación de una comisión, no permanente, cuyo objetivo sea estudiar la situación de los recursos hídricos de las Islas.

En este sentido, el diputado de Cs ha dicho, durante su defensa, que la solución "debe venir de oír a expertos y a autoridades, como consells y ayuntamientos". Además, ha explicado que cuando se habla "de la conservación, la gestión y la mejora del ciclo del agua" en Baleares se debe tener en cuenta "el abastecimiento, el saneamiento, la reutilización y la recuperación ambiental".

Además, ha señalado que las Pitiusas se encuentran "en un contexto histórico de sequías periódicas agravadas" y, en los últimos 18 años, Ibiza y Formentera, han permanecido 14 años "en la zona de prealerta de sequía mientras que cuatro de estos años han estado en alerta de sequía".

Asimismo, Benalal ha afirmado que los resultados de muchos análisis de agua obtenidos en las Islas confirman "que frecuentemente se vierten aguas contaminadas al medio marino con valores por encima de lo permitido por la normativa vigente".