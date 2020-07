Cristina Saavedra, presentadora de 'laSexta noticias', confiesa la dura pérdida familiar que sufrió por la Covid

La saturación de los hospitales durante la crisis del coronavirus ha ocasionado numerosos problemas, tanto de logística sanitaria como duros dramas familiares de los afectados. Es el caso de Cristina Saavedra, presentadora de laSexta noticias, que utilizó sus redes sociales para hablar de la triste despedida de uno de sus familiares y denunciar esta situación.

La periodista lo hizo después de que una espectadora entrara el pasado lunes en directo al programa Más vale tarde para dar su testimonio. Carmen Pico, una mujer de A Coruña, llamó al magazine de laSexta para contar que recibió una llamada de la residencia para informarle de que su madre estaba contagiada y, a los cinco días, la avisaron de que había muerto.

Nadie pudo verla ni por videollamada, a pesar de las numerosas peticiones a los encargados del centro. "No tuvo mano a la que agarrar", explicó emocionada la espectadora. "Según el protocolo del Sergas, no era candidata a UCI", añadió, contando que el centro Sergas que gestionaba la residencia no envió a estos ancianos con patologías al hospital, algo que ella considera "un homicidio imprudente".

Carmen Pico ahora es representante de la Asociación de usuarios y familiares de usuarios de residencias de Galicia, una organización que busca que se investigue esta dramática situación durante la pandemia.

Esa misma noche, Carmen Saavedra se pronunció en Twitter para contar que esa historia contada por la espectadora de Más vale tarde también era su historia: "A la madre de Carmen no la trasladaron a un hospital. ¿Por qué si las UCI de A Coruña nunca estuvieron colapsadas?".

"Son muchas las familias que piden una investigación. La madre de Carmen... era mi madrina", escribió y, después, cito una de las frases de Pico en las noticias: "Es demoledor saber que se le ha negado la posibilidad de sobrevivir".