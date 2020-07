Detenido un joven en Gijón acusado de fracturar el cráneo a otro, que había salido con su ex novia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven gijonés, de 20 años, como supuesto autor de un delito de lesiones graves, causadas a otro de su misma edad, tras golpearle fuertemente en la cabeza con un objeto contundente.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.00 horas del pasado día 2, cuando los dos jóvenes se cruzaron en una de las calles del barrio de La Calzada, en Gijón.

Al parecer, los dos jóvenes se conocían desde hacía bastante tiempo y habían ido juntos al mismo colegio e instituto, e incluso estuvieron saliendo con la misma chica, no al mismo tiempo, aunque actualmente ella ya no era pareja de ninguno de los dos. Según el relato de la víctima a la Policía, no se veían desde el año pasado y únicamente tenían contacto a través de las redes sociales.

El día del suceso, este joven se dirigía caminando a casa de un familiar cuando se encontró de frente a su atacante. Según la víctima, únicamente se cruzaron las miradas y, al sobrepasarlo, notó un "fuerte y seco" golpe en la cabeza. Al girarse a ver qué había sucedido, observó a esta persona encarado hacia él, insultándole y con un objeto en la mano similar a un 'hacha'.

Al llegar a casa con la cabeza ensangrentada, sus familiares comunicaron los hechos a la Policía, si bien al conocer perfectamente al supuesto autor y facilitar sus datos, este fue localizado y detenido en su domicilio. La víctima fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario, donde continúa recuperándose de sus lesiones.

El arrestado, que carecía de antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Gijón y puesto posteriormente a disposición del Juzgado de Guardia.