AMPL.- Controlen l'incendi industrial a Aldaia, on un treballador ha patit cremades lleus

L'incendi s'ha declarat en una empresa dedicada al tractament de restes de metall. La nau -situada fora del polígon industrial i envoltada de camps- presenta risc de col·lapse i els treballs d'extinció s'han realitzat des de l'exterior.

A més, la nau adjacent ha sigut protegida i, en principi, no ha sigut afectada, detalla el Consorci Provincial de Bombers de València, que ha desplaçat fins al lloc dels fets efectius de Torrent i Paterna.

Per la seua banda, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha assenyalat que un Suport Vital Bàsic (SVB) ha assistit un treballador de 58 anys per cremades lleus. Ha sigut donat d'alta in situ.

Així mateix, una unitat del SAMU ha prestat assistència a un bomber, que en les tasques d'extinció ha patit un esquinç lleu de genoll, segons ha precisat l'oficial cap de guàrdia del Consorci de Bombers de València, Juan Carlos Escudero.

Aquest bomber, ha detallat, en declaracions a Europa Press Televisió, que tot apunta al fet que l'origen del foc es troba en uns treballs amb una radial, que han fet saltar una espurna que ha inflamat una zona de gasos.

La nau, d'uns 3.000 m2, ha quedat molt danyada, i l'incendi "tardarà uns dies a declarar-se completament extingit". Després caldrà dur a terme tasques d'enderrocament, ha puntualitzat.