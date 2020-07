F1.- El Tribunal de Comptes absol de responsabilitat comptable a Johnson i Miró en la compra de Valmor per un euro

Així es desprèn de la resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual es desestima el recurs interposat per l'Advocacia de la Generalitat contra una decisió judicial anterior del mateix tribunal econòmic i li condemna al pagament de les costes, les quals, segons estimen alguns lletrats consultats, podria ascendir al milió i mig d'euros.

La Generalitat va exigir una responsabilitat comptable tant a Johnson, a Miró, com a altres membres del Consell d'Administració de Circuit del Motor per la compra al març de 2012 de la societat Valmor Sports per un euro, que posteriorment va ser fusionada per absorció, i que presentava en eixe moment un valor negatiu de quasi 24 milions. Els imputava una conducta negligent.

En una primera instància, el Tribunal de Comptes va desestimar la seua pretensió i la Generalitat la va recórrer. Ara, en una nova sentència, el tribunal segueix sense donar-li la raó i valida la compra de Valmor.

Sobre aquest tema, el tribunal recorda que els arguments de la Generalitat "no han aconseguit desvirtuar un aspecte decisiu del debat", la compra de Valmor per part del Circuit i la fusió per absorció va ser proposada pel Consell d'Administració d'aquest últim, prèvia realització dels informes que va considerar necessaris per a reflectir, amb la major exactitud possible, la situació econòmicfinancera del conjunt d'operacions possibles per a solucionar una "conjuntura desfavorable".

També puntualitza que no concorre en aquest cas la necessària existència de nexe casual entre la conducta dels apel·lats i el dany produït en els fons públics que denuncia l'Administració valenciana.

"Perquè puga parlar-se de responsabilitat comptable es fa precisa, no solament l'existència d'una acció o omissió voluntària, d'una actuació dolosa o greument negligent o fàcilment reprotxable per falta de previsió i propiciadora del risc, sinó també la producció d'un dany o resultat lesiu i d'una adequada i evident relació de causalitat entre la conducta i el dany sobrevingut". En aquest cas, estima que es tracta de la segona de les dos alternatives.

A més, considera que resulta "difícil" mantindre una conducta greument negligent si s'atén al fet que tant la proposta com l'acord van estar fundats en els corresponents informes de situació que els aleshores membres del Consell d'Administració van recaptar i que els membres de la Junta van tindre en compte a l'hora de prendre el seu acord final.

Es va ponderar, d'una banda, la defensa de l'interés públic que suposava les celebracions de l'esdeveniment esportiu i, per una altra, les conseqüències igualment negatives, econòmicament, de frustrar el joc d'obligacions recíproques que resultaven dels contractes mercantils i de les penalitzacions que comportaven el seu incompliment.

Per tot, la sala desestima la pretensió de la Generalitat en considerar que no es reuneixen els requisits legal i jurisprudencialment exigits per a apreciar abast dels fons públics de la Comunitat Valenciana.