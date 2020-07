Vox dice que en su primer año en las Cortes de Aragón da "voz" a los "miles de aragoneses silenciosos y silenciados"

Su portavoz, David Arranz, ha dicho que su grupo defienden valores como la unidad y soberanía de España, la vida y la familia, el papel de los padres y el no adoctrinamiento en la educación, la defensa de las fronteras, la supresión de las leyes "ideológicas y liberticidas" y la defensa de la tauromaquia, la caza y el campo, "de nuestra cultura e identidad".

Acompañado de los otros dos diputados del grupo, Santiago Morón y Marta Fernández, Arranz ha expresado su satisfacción por su primer año "de andadura" y ha rendido cuentas "ante todos los que confiaron y confían en nuestra formación", ha informado esta formación en una nota de prensa.

En este primer año, el grupo de Vox ha presentado una proposición de ley y 35 proposiciones no de ley y ha formulado 18 solicitudes de comparecencias al presidente de Aragón, Javier Lambán, y al resto de miembros del Ejecutivo autonómico, 28 preguntas para respuesta oral en pleno y comisiones, siete preguntas para respuesta escrita y 21 solicitudes de información al Gobierno.

"Hemos defendido a nuestros mayores y personas más vulnerables y sacamos adelante por unanimidad en el pleno una proposición no de ley referida a la adopción de una serie de medidas de protección socio-sanitarias en las residencias de mayores", ha glosado el portavoz.

Igualmente, se ha referido al apoyo recibido en otra proposición no de ley de su grupo "en defensa de las ganaderías bravas y el mundo taurino", al tiempo que ha propuesto medidas para luchar contra el impacto de los daños por fauna cinegética en los cultivos agrícolas y en defensa de la caza.

OTRAS INICIATIVAS

Arranz se ha referido, asimismo, a las enmiendas presentadas por su grupo a la Ley de Presupuestos de Aragón para 2020, para "suprimir gastos superfluos, duplicidades en estructuras políticas o gasto ideológico", así como para "buscar el interés de los aragoneses".

El portavoz de Vox ha recordado la solicitud de su grupo para reanudar la actividad parlamentaria, aunque fuera de forma virtual, apenas diez días después de declararse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

En relación con la COVID-19, su formación ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para solicitar el ejercicio de funciones de inspección para la correcta contabilización de los fallecidos a causa de la pandemia y ante la Fiscalía de las tres provincias una solicitud de diligencias previas para determinar la posible existencia de delitos o negligencias punibles en las residencias de mayores, dado el número de fallecidos que ha habido en ellas.

Arranz ha indicado, igualmente, que tras la asistencia a varias sesiones de la Mesa para la Reconstrucción y Recuperación Social y Económica de Aragón a causa de la pandemia su grupo optó por abandonarla por entender que "faltaba transparencia, publicidad para la ciudadanía" y que el debate "debía realizarse en la sede de la soberanía de los aragoneses, en las Cortes de Aragón".

El portavoz de Vox ha manifestado, por otra parte, que su grupo dejó la Ponencia Paz para el Pueblo Saharaui al considerar que trata sobre cuestiones internacionales y política exterior que "exceden las competencias autonómicas".

Además, su grupo no ha suscrito declaraciones institucionales -que por necesitar la unanimidad no han podido salir adelante-, como la relativa al 8M o al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ puesto que "introducían cuestiones ideológicas y sectarias que no compartíamos y no eran textos con vocación de buscar consensos", ha explicitado Arranz.

También ha mencionado la realización de un acto de condena y recuerdo a una víctima de violencia intrafamiliar, "que no quisieron secundar ninguno de los otros grupos políticos" y que debieron efectuarlo "en la acera de enfrente del Palacio de la Aljafería", sede de las Cortes de Aragón. "Haremos actos similares con independencia del sexo de la víctima o del agresor, para nosotros la violencia no tiene género", ha enfatizado Arranz.

Por otra parte, ha señalado que su grupo seguirá ejerciendo la acusación popular en el llamado 'Crimen de los tirantes', en el que resultó asesinado Víctor Laínez, cuyo juicio por jurado popular se va a repetir en el mes de septiembre, y en el que él será el abogado que actúe en nombre de Vox.