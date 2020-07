Sánchez no descarta pedir ayuda al Fondo europeo de rescates si empeora la situación sanitaria por la Covid

La petición de ayuda al fondo europeo de rescates (MEDE) ha dejado de ser este miércoles una posibilidad de la que el Gobierno prefería no pronunciarse para convertirse en una opción natural que se estudiará en los próximos meses. El presidente, Pedro Sánchez, no solo no la ha descartado, sino que ha rechazado que "nos dé vergüenza" recurrir a instrumentos financieros como el MEDE y ha vinculado la decisión de pedir un crédito a un eventual empeoramiento de la situación sanitaria por la Covid.

"Ójala no nos veamos obligados a utilizarlo, porque significaría que la pandemia haya remitido y la tengamos totalmente controlada, pero todo eso va a estar referido a la evolución futura e inmediata en el próximo semestre de una pandemia que a día de hoy tenemos controlada en Europa", ha dicho el presidente, en una comparecencia conjunta en Moncloa con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.

