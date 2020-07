Rocío Carrasco cuenta la razón por la que no se sincera ni con sus mejores amigas

En plena guerra familiar, Rocío Carrasco prefiere guardar silencio. La colaboradora de televisión sigue distanciada de sus hijos a pesar de que personas de su entorno como Gloria Mohedano o Terelu Campos admitieran recientemente que sería mejor "hablar". Sin embargo, la madrileña se mantiene en su posición: prefiere desahogarse en privado.

Así lo ha confesado este miércoles en el programa La mañana, en La 1, donde ha acudido para comentar el documental que se emitirá en Lazos de sangre, el espacio en el que figura como parte del elenco. "Yo me desahogo con mucha gente en casa. Donde no me desahogo es públicamente", ha aclarado en el plató.

"Yo sufro. Por eso es verdad que hay personas que dicen: ‘Yo con eso no he hablado de ella’. Y es verdad. Me veo obligada a no hacerlo para que no se vean en esa situación", ha expresado Carrasco, que incluso omite algunos temas con sus amistades cercanas: "No hablo porque lo paso mal y es absurdo".

Rocío Carrasco en 'La Mañana' de TVE: Yo me desahogo en casa y no públicamente.



Boris Izaguirre: Muy bien, muy bien, me parece genial, ole y ole a mi amiga, que lo hace todo muy bien. 👏👏👏 pic.twitter.com/Nqyqn1uWZs — Hermandad Sofía (@Hermandad_Sofia) July 8, 2020

Por otro lado, la tertuliana ha halagado a su amiga Laura Valenzuela. "Ella se encargó de cuidar a su hija que es lo que mas quiere en el mundo", ha dicho, refiriéndose a Lara Dibildos.

En cuanto a Dilbildos, Carrasco encuentra ciertos paralelismos en sus vidas: "Por suerte o por desgracia coincidimos en muchas cosas de nuestra vida. Hay cosas curiosas de nuestras vidas que nos ha llevado a tener la relación que tenemos ahora 23 años después".