Acto de recuerdo a Germán Rodríguez y contra la "impunidad" 42 años después de los Sanfermines de 1978

A lo largo de la mañana, entre las 11 y las 13 horas, invitados por la asociación Sanfermines 78 Gogoan, ciudadanos han acudido a la estela en recuerdo de Germán Rodríguez para depositar claveles. A las 13 horas, la bertsolari Sarai Robles ha cantado un bertso y se ha bailado un aurresku. A continuación, se ha dado lectura a un comunicado en castellano y euskera. Mientras ha durado el homenaje, la organización ha solicitado a todos los asistentes el uso de mascarillas.

Gran parte del acto ha estado centrado en la reivindicación de un juicio contra Rodolfo Martín Villa, quien fuera ministro del Interior cuando ocurrieron los hechos. De hecho, el lema del acto ha sido 'Claveles para German. Martín Villa epaitu (juicio para Martín Villa)'.

"Nos hubiera gustado que hoy fuera el día en el que anunciáramos que la jueza argentina Servini, tras tomar declaración a Martín Villa, decide su procesamiento como responsable de la muerte de Germán Rodríguez y de Joseba Barandiarán -muerto en San Sebastián también en 1978 en una protesta tras los sucesos de Pamplona-, pero la irrupción del coronavirus no ha permitido la toma de declaración prevista para finales de junio", ha lamentado la asociación Sanfermines 78 Gogoan.

El colectivo ha señalado que "no podemos tolerar que los responsables desaparezcan, como el torturador Antonio González Pacheco 'Billy el Niño' -recientemente fallecido-, con sus condecoraciones y reconocimientos institucionales intactos y sin ser juzgados por los crímenes cometidos". "Sobre esta impunidad no se puede construir ninguna sociedad justa y democrática. Reivindicamos nuestra memoria contra el olvido, la amnesia y la impunidad, reivindicamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", ha subrayado.