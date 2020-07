Bonig insta a Puig a "tomar la iniciativa" y "abanderar" la petición de gestión de fondos europeos para las autonomías

La presidenta de los 'populares' valencianos ha anunciado que el partido ha solicitado un Pleno extraordinario en Les Corts para que comparezca el president de la Generalitat, Ximo Puig y explique qué proyectos va a presentar a Europa para recibir financiación.

Así se ha pronunciado este miércoles durante una rueda de prensa en la sede del partido en la que ha hecho referencia al fondo de recuperación europeo dotado con 750.000 millones de euros, de los que España podría ser uno de los principales beneficiarios con unos 140.000 millones.

Bonig ha asegurado que "si el Gobierno de España no presenta ningún proyecto a la Unión Europea no se recibirá ni un euro" de los 140.000 millones y ha añadido que "dinero hay, lo que faltan son ideas y proyectos".

"Este dinero no va a venir del cielo sino que son 140.000 millones de euros que se transferirán al Gobierno de España a medida que vaya presentando proyectos, que es lo que no explica el señor Puig", ha destacado Bonig.

PLENO EXTRAORDINARIO

Bonig ha anunciado que el PP ha solicitado un Pleno extraordinario en el parlamento valenciano para que comparezca Puig y explique qué proyectos va a presentar a Europa para recibir financiación. "El objetivo es que todos juntos podamos diseñar estas líneas de actuación de futuro, porque a parte de hablar y de reunirnos tenemos que actuar", ha añadido Bonig.

Además, ha explicado que estas ayudas van destinadas a dos líneas: transición ecológica y economía verde y nuevas tecnologías. "Por lo tanto, aquellas comunidades que se adelanten tendrán más posibilidades y como Puig se ha quedado en el anuncio, solicitamos un pleno para que cuando el Gobierno de Sánchez en enero de 2021 presente el plan, sea Puig el que abandere este tema".

"Queremos que la Comunitat abandere la petición y gestión de fondos europeos destinados a las CC.AA. de manera que ese plan que se presente en 2021 lo abran las comunidades autónomas lideradas por la Comunitat Valenciana", ha añadido.

La presidenta del PPCV ha indicado que se trata de que el dinero que venga de Europa "no se lo quede de Estado, y sea transferido por Sánchez a las CC.AA. que son las que tienen competencia y las que están en el territorio".

"No podemos perder tiempo, tenemos que presentar proyectos, marcar las líneas de las políticas ambientales y la digitalización, que esos proyectos sean consensuados con el gobierno de España y que parte de ese dinero venga a la Comunitat Valenciana", ha afirmado. "Hablamos de comercio, turismo, de agua, depuración, gestión forestal, sostenibilidad energética tan importante para la cerámica, banda ancha, digitalización de la administración pública valenciana que ha sido un desastre en la Comunitat durante esta pandemia", ha añadido la presidenta del PPCV.

Asimismo, Bonig ha anunciado que el Partido Popular "ha querido tomar la iniciativa y ha planificado una ronda de contactos con los diferentes sectores para que elaboren proyectos porque si no se presenta el plan con proyectos de la Comunitat Valenciana no vendrán fondos". "El PPCV ha mantenido ya una batería de encuentros con los diferentes sectores valencianos para ayudarles a conocer. Hemos esperado más de un mes y visto que el señor Puig no actuaba, nosotros hemos actuado.", ha añadido.

MECANISMOS PARA OBTENER LIQUIDEZ

Bonig también ha remarcado que "el 30 de abril de 2020 el PPCV reclamó la apertura de Les Corts" e instó a utilizar dos mecanismos para obtener liquidez. "Podíamos obtener 284 millones mediante los Fondos de Cohesión Social de la UE sin ejecutar (100 millones) y mediante la solicitud de los fondos estructurales, hasta ahora financiados al 50%, que ahora se pueden financiar al 100% (184 millones). Puig está en rotonda, no sabemos si ha pedido este dinero, y solo convoca mesas, reuniones y estudios, pero no ejecuta", ha agregado.

"No sabemos qué ha pasado con estos 284 millones que podrían cubrir la factura del Covid-19", ha señalado al tiempo que ha añadido que el PSOE y Podemos han votado en contra de que vuelvan los 281 millones del IVA de los valencianos que, sumados a estos 284, supondrían 560 millones para la Comunitat Valenciana. "Uno es president para gestionar, dar estabilidad y decir a los valencianos que hay futuro y que, como Presidente va a gestionar", ha concluido.

REVISIÓN DE PACTOS CON CS

Bonig ha afirmado "no inquietarse" porque Ciudadanos revise sus pactos con el Partido Popular en Alicante. "La estrategia y política de pactos de cada partido la elige cada partido, ni nos preocupa ni nos ocupa, ni estamos asustados ni temerosos, es un pacto que está funcionando bien tanto en la Diputación de Alicante como en el ayuntamiento y por lo tanto lo que funciona bien no hay que cambiarlo", ha declarado.

Respecto al apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de Puig la presidenta del PPCV ha señalado que el Partido Popular fue el primero en tender la mano a Ximo Puig "por todos los valencianos" y ha añadido que da la "bienvenida" a Cs.

"Nosotros estamos dispuestos, la pregunta es ¿está dispuesto el señor Puig a pactar con el Partido Popular?", ha afirmado y ha lamentado que "lo único que ha hecho Puig" es "excluir" al Partido Popular y vetar a todos los participantes del mismo. "Aún así, nosotros hemos estado hemos cumplido y cumpliremos".

En cuanto al pacto de reconstrucción Bonig ha asegurado estar a favor del "sí" dependiendo de las conclusiones a las que se lleguen. "Podemos llegar a unas conclusiones muy genéricas y muy vagas o podemos profundizar en algo más", ha añadido. "Estamos a favor de apoyar a la sanidad pública pero hay que ver cómo la apoyamos. Nosotros hemos presentado la propuesta de blindar por ley el presupuesto de la sanidad pública valenciana y esperemos que no la tumbe el Botànic".