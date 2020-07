Desalojan a 600 obreros de la quinta torre de Madrid por un escape de gas

Unos 600 obreros que trabajaban en la construcción de la quinta torre de Madrid, ubicada en Castellana, han sido desalojados esta mañana tras un aviso de escape de gas, tal y como han confirmado el servicio de Emergencias del Ayuntamiento a 20minutos.

La alarma ha saltado al descubrir que "se ha picado una tubería de gas de 40 centímetros". Bomberos de Madrid ha procedido al desalojo de los trabajadores que se encontraban de esta única torre, también conocida como Caleido.

De este modo los servicios municipales no han dado orden de desalojar el resto de torres, dado que "al ser al aire libre no hay peligro", indica Emergencias desde donde aseguran que está todo controlado. No obstante, según ha podido saber este diario, algunas de ellas han seguido protocolos internos y han pedido a sus trabajadores que salieran a la calle.

En estos momentos, Bomberos de Madrid esperan la llegada de la compañía de gas para que proceda al corte del suministro. Trabajadores afectados cuentan que "el lateral de la Castellana" está cortada al tráfico y agentes de policía vigilan la escena.