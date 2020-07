Kourtney confiesa por qué ha dejado el 'reality' de 'Las Kardashian', y se trata de un motivo de peso

Los fans del reality Keeping Up with the Kardashians se llevaron una gran sorpresa cuando Kourtney, la hermana mayor de las Kardashian, anunció su retirada del programa y sus apariciones en el mismo se limitarán a ser esporádicas.

Esta decisión la anunció escasos días antes de la emisión del capítulo donde se veía aKim y Kourtney en una gran discusión que acabó en una pelea física con ambas hermanas heridas.

The complete Kourtney and Kim fight, Kourt really won this huh?

La pelea completa de Kourtney y Kim, Kourt la ganó verdad? pic.twitter.com/ZPrJLZ5ruX — starlets_royalty (@StarletsRoyalty) April 3, 2020

Hasta ahora el motivo había sido un secreto, y mucha gente lo achacaba a una posible enemistad que había nacido entre Kourtney y el resto del klan. Pero todas las dudas se han disipado después del último número de la revista Vogue Arabia.

Kourtney protagoniza la portada, y en su interior ha aprovechado para hablar de su situación actual, de su relación con sus hermanas y el motivo por el cual dejó el programa: ser una buena madre.

"He estado en el show, sin parar, durante 13 años. Me sentía insatisfecha y seguir ocupando mi vida con esto se fue convirtiendo en algo tóxico para mí", confiesa la empresaria.

"La privacidad es algo que he empezado a valorar, necesito encontrar un equilibro entre lo profesional y los momentos privados. Estar es un reality es duro. La gente cree que no quiero trabajar, pero no es verdad. Estoy luchando por mi felicidad, empleando mi energía en lo que realmente me hace feliz", continuaba la mayor de las Kardashian.

A parte de por la presión a la que estaba sometida, el motivo principal que le ha llevado a decir "adiós" al programa que la catapultó a la fama, fueron sus hijos. "Siempre doy lo mejor de mí cuando estoy con mis hijos, intento no estar pendiente del móvil, concentrarme en lo que estamos haciendo y conseguir esos momentos en los que nos miramos a los ojos para conectar", ha comentado la empresaria.

Los seguidores asiduos de Keeping Up with the Kardashians saben que Kourtney vive por y para sus hijos, poniéndolos siempre a ellos por delante, siendo una madre muy dedicada. De hecho, el divorcio de Scott Disick fue una decisión pensada para mejorar el bienestar de sus hijos Maison, Penelope y Reign, ya que su padre llevaba una vida alocada y Kourtney no quería que los pequeños estuviesen presentes en los excesos de Disick.