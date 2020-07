Carlota Prado responde a las críticas de los fans tras saberse que no habrá 'GH' en 2020: "Mi integridad no está en venta"

El 'caso Carlota Prado' sigue coleando tres años después de la supuesta violación que sufrió la joven malagueña en GH Revolution, y es que recientemente, Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, anunció que este 2020 no habría Gran Hermano porque el reality "está de descanso" y habrá que ver "cómo será su futuro".

Estos tres años se han hecho largos para la cadena, pues han estado llenos de vídeos, declaraciones, comunicados y críticas a Telecinco por lo sucedido y por su actuación en la noche de los hechos. Pero, sin duda, para quien se han hecho más largos ha sido para Carlota Prado, quien no solo fue la que sufrió esta presunta violación, sino que ha tenido que aguantar muchas afirmaciones sobre ella.

A la fuga de anunciantes que vivió GH se sumó la consecuente cancelación de GH Dúo y, ahora, el anuncio de que no se emitirá el reality este año, un duro varapalo para Mediaset que realizada dos ediciones anuales de este concurso. Por ello, parece que algunos fans optaron por pedirle explicaciones a la propia Carlota por este cambio en la parrilla televisiva.

Según informó Jaleos, un usuario de Instagram le reprochó a la malagueña que no aceptase "el medio millón de euros" que le ofreció la productora Zeppelin TV para retirar la sentencia. Ante este comentario, Prado no pudo evitar contestar para corregirlo.

"¿Medio millón de euros? Fueron 25.000 euros y oportunidad de desarrollo laboral, pero mi integridad no está en venta", escribió. De hecho, su paso por la televisión la ha dejado marcada, pues no solo tuvo que acudir a tratamiento psicológico, sino que no quiere saber nada de la farándula y está centrada en su faceta musical, ya que recientemente ha sacado una canción con referencia a su caso incluida con versos como "Eso es un 'no, tío'. ¿Cómo pretendes que me quede? Que le jodan a tus buenas intenciones".

Aun así, no todo son detractores y también hay quien se alegra de que GH no continúe en emisión tras lo sucedido con Carlota Prado. Aunque hay usuarios que creen que esta decisión está propiciada por los fans de Hugo Castejón que no vieron bien el trato que se le dio en GH VIP 7, muchos argumentan que es por la sentencia por la supuesta violación en GH Revolution y se alegran de ello.

Es por el caso de Carlota Prado. De nada. — Cristina Serna (@HelloCrispin) July 7, 2020

El programa se lo cargo el tema de Carlota Prado y cómo se partieron la cara por eso Coto Matamoros,Pepe Herrero e Usuario único,lograron pico/pala que quitarán los anunciantes y es cierto que muchos búhos ayudamos a que todas las manipulaciones del programa salieran a la luz😘💪🏽 — Fidelita🦉 (@Fidelita4) July 6, 2020

Después de lo que pasó con Carlota Prado no se ni como se atreven a hacer ningún reality más — Piluca ن 🖤 🇮🇨🇪🇦 (@pilarc777) July 8, 2020

Mediaset rectifica su ataque a Atresmedia durante el 'caso Carlota'

En pleno proceso judicial y en mitad de la fuga publicitaria, Mediaset lanzó un comunicado declarando que lamentaba "profundamente la confusión creada por la campaña denigratoria contra 'Gran Hermano'". Pero también aseguró que "las acciones de desprestigio" estaban "siendo avivadas de manera desleal desde los espacios y programas informativos de Antena 3, LaSexta, Onda Cero y algunos de sus portales verticales".

El 29 de noviembre de 2019 fue cuando este tema también se trató públicamente en televisión en Todo es mentira, pero el pasado viernes, este mismo programa se vio obligado a rectificar por sus declaraciones: "Procedemos a efectuar una rectificación en relación a una información que difundimos en nuestro programa el pasado 29 de noviembre".

"Atresmedia manifiesta que no ha participado en la campaña de desprestigio contra Mediaset en relación con la presunta comisión de un abuso sexual en el seno de una pasada edición del programa Gran hermano", dijo en directo Javi Gómez, nuevo copresentador del espacio. Tal y como informó El Confidencial, esta rectificación se habría hecho tras la obligación de un juez por una denuncia presentada por la propia Atresmedia.