Coronavirus.- L'aeroport de Castelló dona al personal sanitari 25 bons canviables per bitllets de la ruta a Bilbao

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha explicat que per mitjà d'aquesta acció l'aeroport de Castelló "pretén sumar-se a les múltiples mostres d'agraïment i reconeixement que la societat està brindant als professionals sanitaris per la seua extraordinària tasca durant la pandèmia de la Covid-19". "Aquesta és una mostra més d'afecte, de cuidar als qui ens cuiden", ha afegit.

Amb aquest objectiu, s'han repartit els 25 bons entre els departaments de salut de la província de Castelló i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló per a la seua distribució entre el personal sanitari adscrit als diferents hospitals i centres de salut.

El repartiment ho van a gestionar els propis departaments de salut a través d'un sorteig, al qual podran inscriure's els professionals interessats, segons ha informat el Consell en un comunicat.

Cadascun dels bons té un valor de 100 euros i es podrà canviar per bitllets d'avió per a volar durant el període de vigència de la ruta. La connexió, gestionada per Volotea, arranca dissabte que ve 11 de juliol i operarà fins a mitjan octubre, amb dos freqüències setmanals -dimarts i dissabte-. Es tracta de la primera ruta nacional que opera l'aeroport de Castelló.