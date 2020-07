Diseño, protección y calidad-precio: así son estos modelos de gafas de sol de marca que encontrarás en Amazon

Las gafas de sol son mucho más que un complemento. Protegen la vista de los rayos más dañinos del sol y evitan que puedas ser cegado por el mismo en un momento determinado en el que el brillo sea más intenso o pueda reflejarse de forma inesperada en alguna superficie. Una protección todavía más importante si te encuentras al volante, ya que puede llegar a evitar un accidente, o durante el verano, cuando los rayos del sol pueden ser más peligrosos para la salud.

¿Qué es lo que hace que las gafas de sol sean seguras para los ojos? Tal y como explica Boticaria García, estos pequeños complementos frenan la exposición de dos formas, siempre y cuando las gafas sean de calidad. En primer lugar, gracias a la oscuridad de sus cristales, que ayuda a filtrar la luz. En segundo lugar, gracias a otro filtro que desvía las ondas del sol. ¿Qué sucede cuando las gafas que estás empleando son de mala calidad? Que tu pupila, gracias a la oscuridad del cristal se ensanchará, pero al no disponer de un filtro adecuado la luz entrará sin ninguna barrera, por lo que puede dañarla. Es por ello que es peor usar gafas de sol con cristales no homologados que no llevar.

Ahora bien, que su practicidad sea relevante no quiere decir que el tema del diseño no entre en juego a la hora de decidir por qué gafas uno se decanta. Atendiendo a sendas prestaciones, aquí tienes unos cuantos ejemplos de dos marcas reconocidas que puedes encontrar en el catálogo de gafas de sol de Amazon.

Gafas de sol unisex Hawkers One

Con estas gafas de sol unisex One de Hawkers puedes presumir de lentes polarizadas de TR18 con el sello de Eastman, categoría 3 y protección uv400, además de diversos diseños bañados con más o menos color.

Gafas de sol unisex Hawkers One. Amazon

Gafas de sol estilo aviador de Polaroid

Aunque Polaroid es famosa por las cámaras también fabrica lentes para gafas de sol. Este modelo de gafas de sol estilo aviador de Polaroid con cristales polarizados está en dos colores, desde 33,79 euros en Amazon.

Gafas de sol estilo aviador de Polaroid. Amazon

Gafas estilo vintage de CGID

Si prefieres un estilo más vintage o steampunk, estas gafas con lentes polarizadas de CGID son la elección perfecta.

Gafas de estilo vintage de CGID. Amazon

