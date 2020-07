La Societat Protectora d'Animals celebra aquest dissabte una recollida solidària d'aliments per a animals abandonats

La recollida compta amb la col·laboració de Consum cooperativa i se celebrarà en el supermercat que aquesta cadena té situat en el carrer General Prim, entre les 10 i les 14 hores, en horari de matí, i entre les 16 i les 21, en horari de vesprada.

Arena per a gats, pinso i llandes de menjar humit tant per a gats com per a gossos i productes de neteja tals com lleixiu, guants o detergent són els articles i productes que la SPAB necessita amb més urgència per a l'atenció dels animals que es troben en estat d'abandó a l'espera de trobar una llar.

Així, els ciutadans que vullguen col·laborar amb la SPAB poden fer-ho fàcilment quan, en completar la seua cistella de la compra en el supermercat, adquirisquen algun article o producte dels quals precisa la SPAB para, després de passar per caixa, donar-ho als voluntaris que estaran en la porta de la botiga realitzant la recollida solidària.

La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB) té un correu electrònic de contacte que és protectoraburjassot@gmail.com i un telèfon d'atenció: 655 685 859.