Fernández ve escandaloso el nombramiento de Mayo y acusa a Cs de regenerar la política "hasta límites insospechados"

Este es el principal reproche que ha realizado Pablo Fernández tras conocerse que la exdiputada nacional Soraya Mayo, leonesa que perdió su escaño por Valladolid el pasado 10 de noviembre, se ha incorporado al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

"Es escandaloso principalmente porque Ciudadanos siempre se mostró rotundamente contrario a los chiringuitos como el Itacyl", ha considerado Fernández que ha recordado que el partido liberal siempre apostó y abogó por "erradicar y eliminar" la "administración paralela" o "administración b".

"Ante nuestra sorpresa, Ciudadanos no solamente no ha erradicado, no ha eliminado la administración paralela sino que se ha dedicado a colocar a dedo a todos los miembros de su formación política", ha ironizado Fernández que ha recordado que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, hizo bandera en su día de la necesidad eliminar los puestos de libre designación o "dedazos".

En este sentido, ha acusado a Ciudadanos de haber convertido a la Junta de Castilla y León y a la administración paralela "dedazo tras dedazo" en una "suerte de agencia de colocación" de los integrantes de la formación naranja que se han quedado sin un puesto, como ha sido el caso de Soraya Mayo que dejó en su día la presidencia de ATA para encabezar la lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Valladolid, con escaño en la anterior breve legislatura para quedar fuera en las últimas elecciones generales.

Para Fernández, se trata del "ejemplo más palmario y sangrante" de la "degeneración" política en la que ha caído, a su juicio, Ciudadanos en Castilla y León. "Vinieron a regenerar y están degenerando nuestras instituciones hasta límites insospechados", ha sentenciado para preguntarse sobre qué criterio ha utilizado Igea para el "dedazo" de Mayo en el Itacyl.