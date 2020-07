Intersindical valenciana llança una nova campanya de suport als riders: 'Mai rodaràs a soles'

Des de l'estiu del 2017, quan que el col·lectiu de riders va fer la seua primera assemblea i va convocar la seua primera vaga, el sindicat ha emprès diverses accions per a exigir la millora de les seues condicions laborals.

En aquest sentit, Intersindical Valenciana recorda en un comunicat que ha participat en l'organització del col·lectiu "fer front a la situació d'explotació per part de les empreses del sector" i ha denunciat aquesta situació a la Inspecció de Treball i davant els Tribunals "que ens han donat la raó", remarca.

Així mateix, el sindicat ha convocat i impulsat diverses vagues i concentracions, ha realitzat campanyes de denúncia en les xarxes socials i ha participat en trobades estatals i internacionals i en els espais de coordinació del sector.

El passat mes de març, durant l'estat d'alarma decretat per a frenar la pandèmia de la Covid-19, Intersindical Valenciana va presentar una denúncia "per incompliment de la legislació de riscos laborals" davant la Inspecció de Treball. Com a conseqüència de les comprovacions efectuades, es van fer 33 advertiments i un requeriment a les empreses del sector.

A més, Intersindical Valenciana ha subscrit el manifest de suport a Riders x Drets 'Pedalejant per un futur sense precarietat i amb treball digne' que pretén evitar que, en la nova normativa legal que s'impulsa des del Ministeri de Treball, es produïsquen interpretacions contràries al laboral.

En eixe sentit, Intersindical Valenciana continua exigint que s'acabe amb l'ús de la figura de "falsos autònoms" en ser il·legal, com s'han pronunciat la Inspecció de Treball i els Tribunals.

D'altra banda, des del Sindicat es continuarà treballant per a donar suport a les persones del sector de repartiment a domicili, per la qual cosa posa a la seua disposició els seus mitjans per a garantir-los l'assessorament laboral necessari per a evitar els abusos que pateixen.