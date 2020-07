La retroactivitat del 'Pla Renove' dispara un 41% les vendes de 'KM 0' a la Comunitat Valenciana al juny

Per a Ganvam, l'engegada del pla d'ajudes unit a l'esforç promocional realitzat per les xarxes de distribució per a poder donar eixida a l'estoc acumulat durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19 són les circumstàncies que estan darrere d'aquest fort creixement.

"El fet que aquest pla, a diferència d'altres programes anteriors, no obligue el distribuïdor a avançar l'import de l'ajuda, sinó que la ingressa al beneficiari per transferència en el compte indicat en la sol·licitud també ha suposat un impuls per a la venda d'aquests seminous al juny", ha valorat la directora de Comunicació de Ganvam, Tania Puche.

ELS PROTAGONISTES, AMB MÉS DE 15 ANYS

Malgrat l'increment de les vendes, aquests Km0 a penes van representar el 0,8% de les vendes totals del mercat d'ocasió al juny a la Comunitat, on el protagonisme en termes de volum se'l segueix portant l'usat de més de 15 anys, amb el 34,8% del total i 5.591 unitats, açò és, un 1,4% més que al juny de l'any passat, si bé en el que va d'any acumulen un descens del 26,6%.

Per a Puche, "ampliar el rang d'edat dels seminous acollits el pla permetria al comprador accedir a una major oferta -perquè al final l'estoc d'usats de pocs mesos és molt reduït-, la qual cosa no solament dinamitza les vendes, sinó que accelera el ritme de renovació del parc i la retirada de vehicles més antics".

EL MERCAT ES RECUPERA DEL 'XOC' DE LA COVID-19

En qualsevol cas, el mercat de turismes d'ocasió es recupera del xoc del confinament a un ritme major que el de nous. Així, davant de la caiguda del 55,3% registrada en les matriculacions durant el passat mes, amb 7.377 unitats, la Comunitat va comptabilitzar un total de 16.059 usats, un 17,6% menys que el mateix mes de l'any anterior.

Aquestes xifres posen de manifest que aquests vehicles es converteixen en un valor refugi en temps d'incertesa econòmica". Així per cada nou es van vendre en la regió 2,1 vehicles d'ocasió al juny, ressalta Ganvam en el seu comunicat.

LES VENDES CAUEN UN 31% EN EL QUE VA D'ANY

En una anàlisi per CCAA en l'acumulat de l'any, les dades mostren que l'arxipèlag balear va ser on més van caure les vendes d'usats fins a juny, amb un descens del 38,1%, seguida de Castella i Lleó (-34,8%), La Rioja (-32,8%), Canàries (-31,6%), Comunitat Valenciana (-31,3%), Extremadura (-30,9%), País Basc (-30, 2%).

Després d'elles, es van situar Cantàbria (-29,9%), Aragó (-28,3%), Múrcia (-27,8%), Astúries (-25,7%), Navarra (-25,3%), Madrid (-24,2%), Catalunya (-23,6%) i Castella-la Manxa que, amb un descens del 22,7%, va ser on menys van caure les operacions amb VO fins a juny.

