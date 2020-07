Mercadona comença a vendre mascaretes infantils en tots els seus supermercats

Les Mascaretes Higièniques Infantils, fabricades pel proveïdor DIasia Biomedical Technology, estan compostes per tres capes elaborades amb polipropilé teixit i amb propilé bufat, material filtrant que s'utilitza en la part interior, i es venen en caixes de 10 unitats a un preu de 5,40 euros.

Aquest producte, que compleix amb la normativa UNE 0064-2:2020, es pot utilitzar fins a un màxim de quatre hores i es recomana no tocar-ho amb les mans durant el seu ús, així com substituir-ho per una altra nova mascareta en cas que s'humitege o deteriore.

Amb aquesta incorporació, Mercadona ofereix en els seus lineals tant mascaretes per a adults, que la companyia va començar a comercialitzar a la fi del passat mes de maig, com mascaretes per a xiquetes i xiquets.

L'especialista en Productes de Fitoteràpia i Parafarmàcia de Mercadona, Ainhoa Herrero, ha manifiestado que "l'actitud d'escolta constant per part de la companyia cap als 'Caps' (clients) ha sigut crucial en el procés d'incorporar les mascaretes higièniques infantils en els nostres lineals amb l'única missió de poder satisfer eixa necessitat captada a peu de les nostres botigues".