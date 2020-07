Carla Barber responde a sus 'haters' por su cambio físico: "Ser guapa es un gran inconveniente cuando tienes cerebro"

Cuando Carla Barber publicó sus fotos del 10 years challenge, no se imaginó todo el revuelo que iba a causar. Comentarios acerca de su físico y opiniones no pedidas ni deseadas han inundando sus redes sociales últimamente.

"Madre mía... deja de destrozarte por favor", "Estabas mas guapa antes ahora pareces un mosquito" e incluso "Sin ofender y diciendo de antemano que no tengo nada en contra de ell@s, pero en la foto actual me pareces un travesti", son comentarios con los que la cirujana ha tenido que lidiar desde hace unos días.

Después de todo el acoso que ha recibido sobre su físico, Barber no ha podido aguantar más y ha explotado denunciando una situación que ya se dio durante su paso por Supervivientes. "Esas grandes feministas o periodistas y colaboradoras de Plató se dedicaron a intentar hundirme durante 12 semanas. 12 semanas en las que mi familia escuchaba las barbaridades que millones de espectadores veían en casi a diario. Mi madre me defendía en plató, siempre con educación y con respeto. Así, como es ella, una señora de los pies a la cabeza", comenzaba diciendo por las stories de Instagram.

Los ataques los achaca a totalmente a la envidia: "Nunca me han afectado las críticas lleva metiéndose conmigo desde que tengo memoria. En el cole, en la universidad, en mi trabajo... Ser guapa es un gran inconveniente cuando tienes cerebro y destacas, el éxito siempre viene acompañado de envidias", continuaba la ex Miss España.

Según cuenta, ya está acostumbrada a que se metan con ella, pero lo que no soporta es que su familia sufra por ello. "Solo sufro cuando veo que mi familia o seres queridos lo pasan mal, nadie imagina cómo me sentí cuando pisé el plato y mi madre y mi hermana lloraban. Emocionadas por verme pero también realmente agradecidos de que todo acaba así por fin es infierno de ver cómo se metían conmigo terminara", comentaba.

También quiere destacar que, de los más de 7000 comentarios que recibió su publicación, la mayoría son destructivos y metiéndose con su físico y criticando sus decisiones sobre su cuerpo.

Este discurso no ha convencido del todo a sus seguidores, que le han aclarado lo que piensan en su última foto. "Yo no tengo nada en tu contra, de hecho me parece muy admirable acabar medicina en un año menos y levantar tus negocios de la forma que lo has hecho, pero me gustaría decirte que, al compartir tu vida privada y decidir participar en programas del tipo de SV, ya sabías que se te iba a criticar y aun así lo hiciste, a pesar del dolor que pudiera causar a tu madre, hermana o a ti misma", comentaba una seguidora.

"Por otro lado, el recurso de que se critica por envidia me parece muy infantil, muy pobre y muy trillado a estas alturas, y es que no siempre es así. Es TÚ vida TÚ cara y la única que decide que hacer eres tú, así que deberías aprender a encajar las críticas siempre que no sean destructivas y a desechar las que sí lo sean, y no hacer drama innecesario como una niña enfadada de 15 años para generar polémica o lo que sea", terminaba diciendo en un comentario al que muchos de sus otros seguidores se han suscrito.