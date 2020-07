La plantilla de Nissan en Barcelona se concentra ante Treball, donde se celebra la reunión de mediación por el cierre

Desde las 10.30 horas de este miércoles está teniendo lugar la primera reunión de mediación entre los trabajadores y la dirección de la automovilística Nissan para negociar el cierre de las plantas de Zona Franca, Sant Andreu y Montcada i Reixac. El encuentro se está llevando a cabo en la sede de Serveis Territorials de Treball en Barcelona.

La dirección registró el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para estos tres centros y el de distribución del Port de Barcelona el pasado 30 de junio, un mes después de confirmar la decisión oficialmente. La empresa nipona puede aplicarlo con el mínimo marcado por la ley a partir del 30 de julio.

Desde entonces, ha anunciado que mantendrá el almacén de recambios del Prat y valora la continuidad del centro de I+D y del área de compras, que da trabajo a unas 5.000 personas.

9.000 empleos indirectos en peligro en Cataluña

El expediente incluye a 2.525 trabajadores de una plantilla de 3.000. Pero el cierre pone en peligro el trabajo de más de 9.000 empleados indirectos en Cataluña, según ha explicado el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

El pasado lunes no se pudo celebrar el primer encuentro del periodo de consultas al no presentarse los representantes sindicales, quienes aseguran que no reconocen el periodo de consultas ni tampoco el calendario "impuesto" por la directiva.

La plantilla se siente "indefensa" porque las negociaciones locales han comenzado en paralelo a las europeas, afirma Javier Trujillo, delegado sindical de la CGT en el comité de empresa de Nissan. "Los trabajadores tienen derecho a defenderse", ha remarcado Trujillo.

El delegado del sindicato CCOO en el comité de empresa de Nissan, Miguel Ángel Boiza, no se mostraba optimista justo antes del inicio de la reunión de mediación de este martes. "La empresa está cerrada en banda, solo quiere hablar de lo suyo y lo tiene muy claro. Por lo cual, si no hay un cambio de talante muy grande de la dirección hoy, poco avanzaremos realmente", ha declarado Boiza.