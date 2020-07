Restes del virus s'expandeixen per les aigües residuals de València

Els rebrots i els seus efectes, no sols sanitaris, sinó també econòmics, són en aquest moment la principal preocupació de les autoritats. Per a anticipar-se a ells i poder actuar a una escala el més localitzada possible, l'Ajuntament de València compta amb una eina que pot predir una major incidència del coronavirus: les anàlisis d'aigües residuals.

L'estudi municipal per a localitzar la presència del patogen en les aigües fecals de la ciutat ha detectat una correlació entre una major concentració de restes de coronavirus i l'increment de casos positius confirmats per PCR: uns dies després de detectar-se una major concentració d'unitats genòmiques del SARS-Cov-2 en les aigües, augmenta el nombre de casos confirmats per Sanitat.

La regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, va presentar ahir els resultats d'aquest estudi. En concret, en els últims mesuraments –del 3 de juliol– s'han detectat restes en cinc dels 24 mesuradors. Quant a la metodologia de treball, Valía va explicar que un dels majors beneficis d'aquest estudi és que permet localitzar on es produeix l'augment dels contagis. “Volem evitar coste el que coste un tancament indiscriminat de tota la ciutat. Per a això hem de saber amb el màxim detall on està localitzat el focus de contagi”, va manifestar.

La regidora va indicar que en un inici es va dividir València en 24 sectors, encara que ara hi ha 30. En cadascun d'ells es va habilitar un punt que servira “de mostra representativa”. Hui dia, l'Ajuntament de València ha realitzat més de 600 anàlisi, que es recullen tres vegades a la setmana. Pel que fa als resultats, s'ha produït una fluctuació de xifres que han experimentat un lleuger augment en les últimes setmanes, a partir del 8 de juny, que respon a la flexibilització de la mobilitat de la ciutadania, així com a l'increment de les activitats.

L'edil ha recalcat que les dades d'aquest estudi municipal “han sigut contrastades amb altres dades i indicadors per a entendre millor quines són les conseqüències de la diferència de dades entre uns barris i altres”. En aquest sentit, els mesos de confinament van produir una disminució clara de la presència de restes del virus en els col·lectors de la ciutat. Si de l'11 al 17 de maig el virus va ser detectat en 10 sectors de València, la setmana següent, del 18 al 24 de maig, només estava present en tres: Trànsits, Marítim i Hospital La Fe.

L'última setmana analitzada, la passada, del 28 de juny al 3 de juliol, el nombre de sectors amb resultat positiu per presència del virus va augmentar fins a sis, entre ells Russafa, Quatre Carreres, La Fe, el col·lector del carrer Eivissa i la part nord de la ciutat, al costat del Jardí del Túria. Això sí, amb un menor grau de concentració.

Valía va mostrar la seua “satisfacció” pels resultats que llança l'estudi, una “aposta forta que pretenem continuar segur fins a final d'any i probablement l'any que ve també”. L’edil va afirmar que aquesta iniciativa “és un exemple de col·laboració de la quàdruple hèlice, de col·laboració públic-privada entre CSIC, Global Omnium i Ajuntament de València per a donar un millor servei a la ciutadania i protegir-la d'un perill realcom la Covid-19”.

“Ens estem preparant per a un possible rebrot, perquè ningú entendria que no estiguérem preparats i, per això, estem treballant”, va afegir. La responsable del Cicle Integral de l'Aigua va destacar que l'Ajuntament de València “està complint la seua responsabilitat com a administració pública, preparant-se i posant a la disposició dels ciutadans per a controlar el possible contagi i les conseqüències d'aquest”.

L'objectiu és, segons Valía, “millorar la capacitat d'anticipació davant una possible situació similar i millorar el procés de presa de decisions, que les que es prenguen siguen de la millor qualitat i es basen en dades objectives que permeten optimitzar els recursos que mobilitzem”.

La regidora va anunciar que l'Ajuntament de València, després de l'anàlisi dels resultats d'aquest estudi, implementarà tres noves mesures. La primera és la creació d'una comissió de seguiment que, la pròxima setmana, tindrà la seua primera reunió, i en la qual participaran els serveis de Neteja, Protecció Ciutadana i tots els que gestionen els equipaments municipals en la qual “donarem compte periòdicament des del Cicle Integral de l'Aigua dels resultats per a anticipar-nos i poder prendre decisions”.

La segona consisteix a publicar en obert totes les dades de l'estudi, “de les anàlisis que anem fent, perquè és un exercici de responsabilitat per part de l'administració”.

I la tercera tracta d’“impulsar una xarxa de col·laboració amb altres ciutats, tant de la Comunitat Valenciana com d'Espanya, perquè pensem que aquestes eines haurien d'estar al proveïment de totes les administracions locals i que és bona manera de col·laborar, perquè compartim problemes i volem compartir també solucions”.

Un missatge de tranquil·litat

Valía va enviar un missatge de tranquil·litat als valencians perquè “sàpiguen que estem treballant, vigilant tot el que ocorre a la ciutat per a anticipar-nos i que puguen reprendre la seua vida amb total normalitat al més prompte possible”. D'igual manera es va dirigir als turistes, als qui va assegurar que València “és un destí segur” i que “poden gaudir d'ella amb total tranquil·litat”, ja que “la visita de turistes és molt important: reactivar l'economia implica reactivar també el sector turístic”.

En xifres

663 mostres s'han analitzat fins al moment, segons l'últim balanç fet públic ahir pel Consistori.

30 punts de mostreig analitza periòdicament l'estudi posat en marxa per l'Ajuntament de València, el CSIC i Global Omnium.

89 positius s'han detectat en les aigües residuals de València des que es va posar en marxa el sistema d'alerta a través dels col·lectors de la ciutat.

197.310 unitats genòmiques per litre es van detectar el passat 3 de juliol en el col·lector Sud de Trànsits, que es correspon amb l'àrea d'influència de l'Hospital La Fe.