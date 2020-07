Duelo de chistes entre Arturo Valls y un concursante de '¡Ahora caigo!': "He pensado en indultarle"

Los chistes de Arturo Valls en ¡Ahora caigo! se han convertido en un clásico del concurso de Antena 3, pero el presentador se muestra encantado cuando alguno de los participantes también se anima a contar uno.

En la entrega de este martes, Joel le contó dos chistes tan buenos a Valls que este se pensó el indulto para el concursante, aunque al final cayó por la trampilla mientras el presentador contaba el suyo.

¿Qué chiste ha podido contar este concursante de #AhoraCaigo para que @ArturoValls se riera tanto y haya pensado en indultarle❓😅 https://t.co/OEfn7nOoFDpic.twitter.com/6pWioBMfcA — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) July 7, 2020

"Tengo un chiste de los tuyos", anunció Joel mientras se quitaba las gafas, preparado para ser eliminado. "Se abre la veda", señaló Valls. Tras contarlo, logró arrancar las risas y los aplausos del público y del presentador.

"Muy bien, me he pensado el indulto y todo de lo que me ha gustado", reconoció Valls. El concursante, confiado, le contó otro a ver si lograba convencerle para que no abriera la trampilla bajo sus pies.

Después de escucharlo, el presentador admitió: "Es que los cuenta bien, esa es la clave. Aunque solo sabe chistes de chillar". Y añadió: "Te cuento uno para rematar".

Pero a Joel solo le dio tiempo a sonreír, porque tras acabar Valls de contarlo, se abrió su trampilla que quedó eliminado del programa.