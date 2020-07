El último consejo de Pablo Motos en 'El hormiguero': "Amor que compartir, salud y muchos amigos que os quieran"

El hormiguero despidió el jueves pasado la temporada (la más extraña de su historia por la alerta sanitaria por coronavirus, que les obligó a parar una semana y hacer videollamadas con los invitados desde el plató con medidas de seguridad extremas) con la visita de Karlos Arguiñano.

Durante la pandemia, Pablo Motos comenzaba el programa cada día con un monólogo intentando ayudar a los espectadores del programa de Antena 3 con consejos de como sobrellevar la situación que estaban viviendo.

En el último programa de la temporada, el presentador quiso también lanzar un mensaje a todos los seguidores de El hormiguero de cara al verano, del que ya está disfrutando, como mostró en su cuenta de Instagram haciendo wakeboard.

"Aunque no te hayas contagiado del coronavirus, lo estoy notando por todas partes y quería hablar un segundo de ello", comenzó diciendo el valenciano. "Todos tenemos otro tipo de contagio que nos ha dejado un poco de angustia, y es que nos han quitado, de momento, la esperanza de un futuro mejor", afirmó.

Continuó diciendo que "no sabes que te pasa, pero no acabas de encontrarte bien e intentas adaptarte a esto. Sabemos que nuestro futuro inmediato va a ser duro y eso no es fácil de masticar".

"En este momento, me llama la atención que los psicólogos, los psiquiatras y los fisioterapeutas están llenos porque, a veces, la tristeza se acumula y sale por el cuerpo en forma de dolores", señaló el presentador.

Destacó que "a la crisis de salud y a la económica" habría que añadir otra más, "la crisis de la salud mental, que vamos a tener que superarla también", y explicó que "la solución está otra vez en las personas".

"Los amigos, a falta de médicos para todo el mundo, son un buen antídoto para este momento y compartir con alguien cómo te sientes, cura", afirmó. Pero Motos también dio otra indicación: "Si eres el amigo, solo escucha con atención".

Y añadió que "si eres capaz de ponerte en el lugar del otro y que esa persona se sienta escuchada, te conviertes en la medicina". Además, el presentador señaló que "es un buen consejo compartir con los demás y escucharles".

"Mi deseo para todos este verano es que tengáis mucho amor que compartir, salud de sobra y muchos amigos que os quieran", concluyó el valenciano antes de despedirse hasta la temporada que viene de sus colaboradores y espectadores.