El nuevo título de FP creado para los 'riders': en torno a 270 horas y tres asignaturas de conocimientos básicos

España sigue avanzando en su proceso de cualificar todo tipo de trabajo, es decir, que cada oficio, sea el que sea, tenga un título de cualificación asociada que certifique que se tienen los conocimientos para desarrollar el empleo. Siguiendo en esta línea, los conocidos como 'riders' o repartidores a domicilio, van a tener la posibilidad de sacarse un diploma formativo muy pronto.

Así se recogió en el real decreto aprobado el pasado martes 30 de junio por el Consejo de Ministros, como plan para reducir el alto número de personas que no tienen una acreditación de sus competencias profesionales. Así, el Gobierno inicia un plan que reconozca estos conocimientos sobre el empleo y "facilitar la reinserción laboral".

En cuanto a la formación, llamada 'Servicio de entrega y recogida a domicilio', será una cualificación de Formación Profesional (FP) de Nivel 1, el más básico, en el que también se encuentran otras modalidades como el de 'Actividades Auxiliares de Comercio', enfocado para empleos como reponedor de supermercado o 'Actividades Auxiliares de Almacén', enfocado para ayudantes de carga y descarga.

Para el contenido de la formación, el decreto recoge que se "desarrolla la competencia de distribuir y recoger productos a domicilio, atendiendo al destinatario y ofreciendo un servicio de calidad cumpliendo la normativa aplicable de protección de datos, riesgos laborales, normas internas de las organizaciones, además de las establecidas por los productos a distribuir".

Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), declara a 20Minutos que la duración del curso será parecida a las otras cualificaciones de nivel 1: "La duración del curso para reponedor es de 270 horas y la otra de nivel 1 tiene 240 horas, por lo que para los repartidores será parecido. Estas se suelen dividir en tres módulos (asignaturas) y al concluirlo se recibe el título".

Una cualificación para todo tipo de repartidores

La nueva calificación ha surgido por una colaboración entre el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) y Correos, por lo que no solo afectará a los repartidores de comida, sino también a los de todo tipo de mensajería y paquetería, y "es posible que en un futuro se solicite este título para las oposiciones de cartero".

Uno de los ámbitos en los que incide García es en que los llamados 'riders' no serán los únicos a los que afectará está decisión, "porque no se refiere únicamente al reparto de comida, sino a cualquier servicio de entrega y recogida a domicilio", por lo que, a pesar de que representan una parte importante del colectivo, no son los únicos afectados.

Por otro lado, en pleno debate sobre si los 'riders' son o no falsos autónomos, García explica que esta medida no interfiere con esa lucha, sino que son ámbitos diferentes: "Esto no es una normativa laboral, es una cualificación profesional. Lo único que significa es que si una persona quiere acceder a un trabajo, le convendría conocer determinados conceptos, nada más, no es una obligación por el momento. No tiene nada que ver con los problemas laborales de los 'riders'".

Desde el CECE están a favor de la nueva medida y creen que es un paso positivo de cara al mercado laboral: "Creemos que todo el mundo que ejerza un oficio tiene que tener una referencia de qué es lo que debería saber para ejercerlo. Los que reciban el curso aprenderán cómo tratar al cliente o qué responsabilidad tiene el manejo de los datos personales".