Feijóo se dirige a los mayores: "Id a votar durante 15 minutos el domingo para que nadie decida por vosotros"

"Ese es el trato y ese es el compromiso democrático de un partido democrático", ha subrayado Feijóo, durante un mitin en el Pazo da Peregrina, en Ames (A Coruña), a escasos cinco días de unos comicios autonómicos en los que, a pesar de estar marcados por los rebrotes de COVID-19, con A Mariña (Lugo) como principal zona afectada, buscará revalidar su cuarta mayoría absoluta.

Una vez más, el candidato popular ha apelado a la "garantía de estabilidad" que representa su gestión, poniendo como ejemplo que "todos los años" la Xunta cuenta con unos nuevos presupuestos a diferencia del Gobierno central, que "nunca aprobó" unos desde que llegó a La Moncloa.

Además, Feijóo ha valorado su "experiencia" como presidente autonómico durante 11 años. Y es que, en frente de una mayoría absoluta del PP, que daría la "posibilidad real de empezar a trabajar" desde el lunes 13 de julio, estaría un "multipartito": "Nosotros no vamos a perder el tiempo en subastar consellerías, en pelearnos para ver quién es presidente ni a quién le toca cada consellería".

Así, Galicia "tendrá un presidente libre de imposiciones" y que "saldrá directamente de las urnas". "Galicia tiene una Xunta experimentada que lleva 11 años gestionando vacas flacas. El multipartito no sabe ni puede decir quién será el lunes el presidente, quién será el lunes la vicepresidenta, quién será el lunes el conselleiro de Economía ni quién será el conselleiro de Sanidade", ha avisado.

LA "SEGURIDAD" DE LOS COLEGIOS

Asimismo, el candidato a la reelección, aunque ha recordado que el coronavirus "sigue ahí", ha centrado parte de su discurso en asegurar que "los colegios electorales nunca fueron más seguros, porque ahora se revisan uno a uno y al 100 por 100".

En este contexto, Feijóo ha rechazado las "declaraciones partidistas de aquellos que durante el 8M -el Día de la Mujer- llamaban a la gente a que se fuera a manifestar masivamente" cuando el coronavirus "estaba ya circulando".

No en vano, el candidato del PPdeG ha hecho referencia a los elogios del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, hacia la Consellería de Sanidade al tiempo que ha sacado pecho de la gestión de la pandemia por parte de la Xunta y de los profesionales sanitarios, que "no dieron una vida por perdida" mientras otros "solo saben criticar".

"EXPERIENCIAS Y NO EXPERIMENTOS"

"Es tiempo de experiencias y no de experimentos. Es tiempo de respuestas coordinadas y no del multipartito. Es tiempo de responsabilidad y no de demagogias. Es tiempo de certezas y no de incógnitas. Es tiempo de no perder el tiempo. Estamos aquí para no perder el tiempo, para trabajar el próximo lunes como si fuese un día más", ha proclamado Feijóo, puesto que Galicia el 13 de julio "tiene que seguir funcionando".

Tras destacar las infraestructuras, principalmente sanitarias, que la Xunta acometió o renovó en Ames bajo sus mandatos, se ha dirigido a los vecinos para pedirles el voto y solicitar "la misma confianza" que depositaron en el PP en las autonómicas del 2016, cuando su partido obtuvo casi el 43 por ciento de los votos en el municipio.

"Vengo a prometer trabajo, trabajo y trabajo, porque solo tengo por delante Galicia, Galicia y Galicia. Nos vemos el domingo. 15 minutos y resolvemos el problema de Galicia para los próximos cuatro años", ha finalizado Feijóo entre aplausos y un claro llamamiento a la participación.

DIEGO CALVO

Antes que el propio candidato, ha intervenido en el mitin el presidente del partido en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, quien también ha cargado contra el resto de partidos políticos porque su único objetivo es que los populares "no alcancen esa nueva mayoría" en el Pazo do Hórreo.

"Entre todo el resto de candidatos de otros partidos, nunca en la vida gestionaron un euro público. En una situación como la que vivimos, tener algo de experiencia es algo fundamental, pero allá ellos", ha apostillado.

"Si el día 12 nos falta un voto para el escaño 38, no tengáis duda de que van a estar felices. No les preocupa Galicia ni los gallegos, les preocupa que Feijóo no sea presidente de la Xunta", ha explicado Calvo.