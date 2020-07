Un hombre brasileño podría ser la primera persona en 'curarse' del VIH con una terapia farmacológica experimental

Un hombre brasileño de 34 años podría ser la primera persona en 'curarse' del VIH tras recibir una terapia farmacológica experimental intensiva, según informa The Telegraph.

El hombre, que fue diagnosticado en 2012, es la primera persona que mantiene la remisión del VIH en un largo plazo de tiempo después de recibir una terapia intensiva de antirretrovirales. Junto con él, otros cuatro pacientes recibieron el mismo tratamiento, pero sin conseguir estos resultados.

Los investigadores, que dieron a conocer estos resultados esta semana en una conferencia virtual de la Sociedad Internacional de SIDA, señalan que aún son necesarios más análisis. El doctor Ricardo Díaz, de la Universidad de Sao Paulo, es quien ha liderado el estudio de este caso.

El hombre recibió un tratamiento estándar de antirretrovirales dos meses después de su diagnóstico. Tras ello, se inscribió en un ensayo clínico en el que recibió antirretrovirales estándar a la vez que otros dos medicamentos contra el VIH: dolutegravir y maraviroc. También recibió nicotinamida, un tipo de vitamina B.

Esta vitamina lucha contra la parte del virus que infecta las células haciendo que se autodestruya a la vez que activa el sistema inmunitario. Recibió esta terapia durante un año, hasta marzo de 2019. Desde esa fecha se le ha realizado una prueba cada 3 semanas y, un año después, continúa sin detectarse carga viral ni anticuerpos.

Para expertos ajenos a la investigación, como Sharon Lewin de la Universidad de Melbourne, el hecho de que no haya anticuerpos es lo que confirmaría la curación. Sin embargo, también señala que se trata de un solo paciente y que los resultados han sido publicados como un informe del caso y no como un estudio académico, por lo que no se puede calibrar cuán significativo es.

En otras dos ocasiones se ha hablado de casos curados. En 2007, Timothy Brown, conocido como "el paciente de Berlín", se sometió a un trasplante de médula ósea tras el que lleva más de 10 años libre de la enfermedad. El año pasado, Adam Castillejo fue la segunda persona en declararse libre del virus tras un tratamiento con células madre. De confirmarse el caso de este hombre brasileño, sería la primera vez que el virus ha sido eliminado en un adulto sin un trasplante de médula o de células madres