El Museu de les Ciències continua amb la promoció d'entrada única a 4 euros fins al 24 de juliol

El Museu de les Ciències continua amb la promoció d'entrades a 4 euros fins al 24 de juliol. Amb aquesta tarifa única, la Ciutat de les Arts i les Ciències adapta la tarifa a la situació del Museu per la limitació d'ús tàctil d'alguns mòduls a causa de les mesures higiènic-sanitàries.

Amb l'entrada al museu s'inclouen, per primera vegada, les visites a un dels espais "més impressionants" de la Ciutat de les Arts i les Ciències: el voladís sud, el de major altura i que recau cap a l'Umbracle, des d'on es contemplen espectaculars vistes panoràmiques de tot el complex, de l'Hemisfèric, el Palau de les Arts, l'Àgora i l'entorn de llacs, a més de l'antic llit del Turia i la ciutat, destaca la Generalitat.

Les visites es realitzen en grups reduïts des de la tercera planta del Museu de les Ciències i és una ocasió per a contemplar les millors vistes i realitzar unes fotos panoràmiques.

Entre altres novetats, a més de la visita a la terrassa exterior del Museu de les Ciències que recau cap a l'Umbracle, es poden visitar les noves exposicions 'Junts podem aconseguir-ho' realitzada pel Consell de l'Infància del Museu de les Ciències i 'Davant el canvi, canviem', les dues dedicades a la lluita contra el canvi climàtic.

Les instal·lacions del Museu i de l'Hemisfèric, "primeres a rebre a Espanya el Certificat de Turisme Segur, atorgat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), s'han adaptat per a garantir la seguretat de visitants i personal amb mesures higiènic-sanitàries, barreres anticontagi i senyalística per a permetre el distanciament social", recorden.