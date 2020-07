La Generalitat Valenciana diu que informa "puntualment i segons els criteris de Sanitat" de residents morts

La Generalitat Valenciana ha destacat que ha estat subministrant les dades sobre persones mortes en residències a causa de la Covid-19 "de manera puntual i conforme als criteris que ha anat marcant el Ministeri de Sanitat" al llarg de la pandèmia.

Aquest dimarts, l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Servicis Socials ha lamentat l'abandó del sistema sanitari públic i del Ministeri de Sanitat d'acord amb un informe presentat per aquest a les comunitats autònomes en les quals es reconeix que les dades de morts en residències no permeten la seua difusió.

Fonts de l'administració autonòmica valenciana han recalcat a Europa Press que la Generalitat ha proporcionat la informació "puntualment" i seguint els criteris que s'han anat determinant des del Ministeri.

De fet, s'han oferit rodes de premsa diàries per a informar de les dades de l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana i, "de la mateixa manera", s'ha remès "puntualment" al Ministeri, han incidit les mateixes fonts.

En l'informe, el Ministeri de Sanitat reconeix, segons l'Associació de Directors i Gerents en Servicis Socials, les dificultats del sistema d'informació que va marcar com a obligatori a través de l'Ordre SND/275/2020 de 23 de març, per la qual obligava les comunitats autònomes a subministrar les dades relacionades amb l'evolució de l'epidèmia en les residències. "La inconsistència de les dades així obtingudes és tal que el propi Ministeri conclou que difícilment puguen ser objecte de difusió", sostenen els directors.

En aquest document, amb resum de dades fins al 20 de juny, es concreta la xifra de 27.350 defuncions en residències de les quals, en 9.003 casos (32,9% dels morts) es té la certesa de defunció per Covid, en 9.830 es va detectar simptomatologia Covid però no es va arribar a confirmar (35,9%) i la resta (31,2%) s'atribueixen a altres causes. En el mateix document, s'especifica que el nombre total de centres sobre els quals es comunica la seua intervenció, va ser de 391 (5%) que acollien, en eixe moment, 31.406 residents.

Els directors de Servicis Socials sostenen que en el document, al qual ha tingut accés Europa Press, hi ha "dates incoherents en l'enviament de la informació, informes de centres intervinguts que no especifiquen les causes de la intervenció, informes amb absències de dades respecte de les causes de defunció de residents, errors en la suma de residents en centres intervinguts, discrepància de dades evolutives... Fins i tot una comunitat no ha enviat les dades ni una sola vegada".