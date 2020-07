Una artista marroquí asegura ser la creadora de 'Yo ya no quiero ná', el primer gran éxito de Lola Índigo

Lola Índigo fue la primera expulsada del concurso de canto OT 2017, sin embargo, fuera de la academia demostró todo su talento llegando a ser número uno con su éxito Yo ya no quiero ná.

Hace un mes, Mimi era recriminada por la ilustradora Belén Ortega ya que no la mencionó en los agradecimientos de la portada de Mala cará. Ahora, una artista marroquí ha afirmado ser la autora de su primera canción.

Hajar Sbihi, de 23 años, con el nombre artístico de ASHA, lleva años en el panorama musical español. La joven escribió Booty con Becky G y C. Tangana y ayudó a Danna Paola a musicalizar la historia de un amor perdido en Oye Pablo.

Con una entrevista para la revista Semana, la marroquí ha explicado cómo empezó todo: “Mi relación con ella es un mal recuerdo del pasado. Yo en ese momento tenía 19 años y era muy inocente. Quería trabajar con cualquier persona y estaba ahí para dar toda mi energía”.

ASHA quería “formar con ella una relación duradera de trabajo” ya que “recuerda perfectamente el momento en el que grabaron” la canción, “después ella le dijo a Bruno que quería que fuera el productor de todo el álbum y al final resultó ser todo mentira”.

Asimismo, esta cuenta cómo vivió el momento del lanzamiento: “Ella se adjudicó como compositora de la letra sin haberlo sido y nombró al productor, porque esa faceta no la puede realizar un cantante por sí mismo, porque de lo contrario tampoco lo hubiera puesto”.

El motivo por el que la intérprete de Bésame cree que Mimi ha actuado así es que “ella quiere que le echen flores por todo. Hay artistas a los que se le sube la fama a la cabeza y cree que a lo mejor es un poco de complejo. Ella se miente a sí misma creyéndose una artista más completa de lo que es. Hay muchos artistas que no componen y eso no significa que no sean importantes”.