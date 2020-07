Turisme.- Arranquen les obres de rehabilitació del conjunt del castell de Morella, el qual albergarà un parador

Durant els pròxims dies se senyalitzarà la zona on se situaran les cases d'obra, així com per on s'extrauran els materials, per la qual cosa no es podrà aparcar al costat de l'entrada del Castell. Aquestes tasques de neteja donaran pas als estudis del projecte arqueològic, el qual compta amb un pressupost de 1.464.258,69 euros i un termini d'execució de 12 mesos, ha indicat la Diputació en un comunicat.

L'adjudicació de l'obra es va publicar el passat 26 de febrer i a causa de la situació produïda per la Covid-19 no s'ha pogut començar abans. Així, tècnics de l'empresa han visitat els espais d'aquesta obra en les últimes setmanes per a preparar el seu inici. Aquest projecte pretén rehabilitar una gran part del conjunt del Castell de Morella.

Així, el futur Parador de Turisme estarà situat en l'actual entrada al monument i ocuparà les zones dels antics convents de Sant Francesc i les Agustines, de manera que es realitzarà l'alçament arqueològic de tota la superfície, per la qual cosa s'actuarà en el claustre i l'església de Sant Francesc i tot l'espai de l'antic Convent de les Agustines. També cal explicar que aquestes obres coincideixen amb les de rehabilitació de les torres de Sant Francesc i La Pardala, és per açò que es coordinarà perquè cap d'aquestes intervencions afecten la visita al principal monument de la ciutat.