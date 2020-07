C-LM destaca que entregó "en tiempo y forma" a Sanidad los datos sobre fallecimientos en residencias

Así han contestado fuentes del Ejecutivo autonómico después de que este martes se haya hecho público el informe del Ministerio de Sanidad presentado a las comunidades autónomas, en el que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión por la calidad de los mismos; que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos y otras no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo.

El Gobierno ha justificado este martes la no publicación de un informe del Ministerio de Sanidad relativo al impacto de la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores por ser un "borrador", que "no está aún consolidado".

Así lo ha defendido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, acompañada por el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.