La Generalitat Valenciana destaca "la normalitat i tranquil·litat" en l'inici de les PAU per a 24.000 alumnes

20M EP

Prop de 24.000 joves han començat aquest dimarts a la Comunitat Valenciana les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) més inusuals i "estranyes" per la crisi sanitària deslligada per la pandèmia de coronavirus. Les tradicionals escenes de nervis que cada any es repeteixen davant aquests transcendentals exàmens s'han viscut aquesta vegada amb mascaretes i en un entorn familiar per als alumnes, els seus propis instituts. "Ens dona confiança, és el nostre 'col·le', són les nostres classes", coincidien diversos joves.