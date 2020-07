Las redes critican las lágrimas de un pamplonés en 'La mañana' de TVE por la cancelación de los Sanfermines

Este 2020, el coronavirus ha dejado a Pamplona sin su tradicional chupinazo con el que deberían haber comenzado los Sanfermines. Aun así, multitud de personas se congregaron este lunes en la plaza del Ayuntamiento como cada año, y La mañana de TVE se desplazó allí para ver el ambiente. Entre mascarillas y tristeza por la cancelación de esta fiesta, la reportera del programa se encontró también con las lágrimas de uno de los asistentes.

Este vecino de la capital navarra estaba "muy triste", pues llevaba "esperando todo el año" a que llegase, y por ello no podía dejar de llorar mirando al consistorio.

La mañana subió este fragmento a Twitter, y el vídeo ha generado multitud de comentarios. Aunque algunos se lo han tomado a risa, muchos de ellos critican que llore por algo como que no se celebre una festividad teniendo en cuenta la crisis sanitaria que vive el país.

Tristeza y resignación entre los pamploneses por la suspensión de los San Fermines 2020. Vemos a un vecino de la capital navarra llorar por el "no chupinazo".



¡ #LosViviremos , #Sanfermines2021 ! 📺 https://t.co/vFm9cY5pK1pic.twitter.com/EFwoJaZYSV — La Mañana (@LaMananaTVE) July 6, 2020

"Es lo mismo que la gente que llora porque está lloviendo y no sale la Virgen", opina un usuario. "Hombres que lloran abiertamente por deportes, por fiestas populares y por romerías, pero que no sienten nada por el dolor y los problemas reales de su pareja o de sus hijos", criticó otra. "Tiene suerte que llora por eso y no por otras cosas peores", escribió otro tuitero.

Es lo mismo que la gente que llora porque está lloviendo y no sale si virgen. — Miguel Bronchalo (@MBronchalo) July 6, 2020

Honvres que lloran abiertamente por deportes, por fiestas populares y por romerías, pero que no sienten nada por el dolor y los problemas reales de su pareja o de sus hijos. — Clara Roca Mainar (@donagaleta) July 7, 2020

Tiene suerte que llora por eso y no por cosas peores.

Que la suerte le siga acompañando — RE T ZARAGOZA ES MI PASIÓN 🇪🇸🇪🇸 (@jipequerul) July 6, 2020

Da gusto ver a este señor, sin problemas de verdad en la vida. — Patricia CB (@PercebeCB) July 6, 2020

Ay! Pobre! Que no vais a poder maltratar animales! Mira, algo bueno tenía que salir de éste año. — ObsCure-VII- (@ObsCureVll) July 6, 2020

Mira mamerto aquí tienes motivos para llorar de verdad, y sólo es el principio.

👇https://t.co/QzxiS7Zs5K — María (@Maritxu1984) July 6, 2020