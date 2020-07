Zamora pide responsabilidad para evitar brotes y avisa de que cerrará establecimientos "si peligra la salud" colectiva

"No queremos que la responsabilidad venga en base a sanciones, pero si hay que hacerlo lo haremos. Si hay que cerrar algún establecimiento, lo haremos. Si no somos responsables de forma voluntaria no podemos poner en peligro no sólo nuestra salud, sino también la salud de los demás", ha avisado la regidora en el acto de inauguración de la jornada de reflexión participativa del Plan Estratégico de Desarrollo Socioeconómico de Ciudad Real celebrada este martes.

"No estamos como antes, no se puede actuar como antes porque un nuevo confinamiento sería demoledor para la economía y para algo tan importante como la salud", ha dicho Zamora que, según ha informado en nota de prensa el Consistorio, ha agradecido el trabajo de control que está realizando la Policía Local.