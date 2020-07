PP exige al alcalde que separe de la dirección de Servicios Sociales a quien va a ser juzgada por prevaricación

"Esta ciudad no puede sufrir la falta de vergüenza de una formación como Ganar Cádiz, que urdió una trama para derrocar al anterior equipo de gobierno consistente en cargarse la Delegación Municipal de Servicios Sociales lanzando falsas denuncias, y ahora tiene la cara de nombrar directora de esa área a quien está procesada, precisamente, por alterar presuntamente un expediente en la entrega de pisos de Matadero", ha afirmado en una nota Ortiz.

El portavoz del PP ha afirmado que el hecho de que el alcalde "no tenga intención de hacer viviendas sociales y no esté haciendo absolutamente nada en este aspecto, no justifica que Servicios Sociales lo dirija alguien acusado de prevaricar en la entrega de pisos".

Para el PP, "todos aquellos que animaron al clan de las Tubío a montar la trama Matadero para erosionar al gobierno de Teófila deberían ahora dar la cara y explicar qué opinan de esta presunta prevaricación que se juzgará en noviembre, porque antes era motivo de peticiones de dimisión y de escarnio público, cuando no había ni una sola prueba".

Por otra parte, Ortiz ha señalado que la situación actual de las familias sin recursos de Cádiz que, "según todos los datos, han aumentado en número y en gravedad de situación, mientras en Servicios Sociales están a por uvas, hablando todo el día de planes, de estudios, de programaciones, después de haber tirado a la papelera esa supuesta solución mágica que iba a acabar en días con la emergencia social".