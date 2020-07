Armengol defiende ante PP y Vox que "el Plan de Reactivación Económica está consensuado" y les pide ser "propositivos"

Según le ha explicado Armengol al portavoz parlamentario de Vox en Baleares, Jorge Camps, "este no es mi Plan, es pactado con agentes sociales y económicos de Baleares, Felib, Ayuntamiento de Palma, los partidos de El Pacte y formaciones de la oposición como El PI y Cs".

Por esto, ha reiterado la presidenta, "necesitamos el esfuerzo de todos. "Desgraciadamente del partido Vox no tuvimos ni respuesta", ha lamentado.

Frente a estas palabras, Campos ha asegurado que "a usted le han dicho que podía salir de ésta con titulares, palmeros y un liderazgo mejor que el de Iglesias y Sánchez".

Sin embargo, ha criticado, "somos la CCAA donde más crece el paro. No nos engaña, está aprovechando esta situación para seguir aprobandoaprobando decretos que arruinan la industria, el ocio, etc. Lo cual reflejan indicadores pero a usted le ha podido más su radicalismo".

"No estamos en el Plan de Reactivación económica porque este consiste en transformar riqueza y empleo en pobreza y paro", ha defendido Campos, quien, ha concluido, "no me encontrará en el discurso de la confrontación, sino al lado de quienes ustedes y su gobierno han arruinado".

Para Armengol, el discurso del portavoz de Vox en Baleares en el Parlament ha sido "bastante ridículo, teniendo en cuenta que el Pacto tiene apoyo de sindicatos, empresarios e instituciones, ha reiterado, para concluir que "la crisis de la COVID-19 ha puesto a todo el mundo lo mejor y lo peor de la sociedad y ha puesto a Vox y al resto en su lugar".

EL GOVERN MANTIENE "LA MANO TENDIDA"

Por el Plan de Reactivación Económica, también ha preguntado el presidente del PP en Baleares y portavoz de los populares en el Parlament, Biel Company, quien ha criticado que se trata de "un recopilatorio de notas de prensa, mezclados con acuerdos de Bellver y los presupuestos aprobados antes de la COVID-19". Además, ha añadido, "por desgracia ocasionará más parados que si se aplicará un verdadero plan de choque contundente".

Atendiendo a esto, ha añadido, "desde el espíritu constructivo del PP, le digo que este Plan no es suficiente y hacen falta medidas concretas y contundentes; más liquidez y ayudas a autónomos, porque 200 millones de euros no son suficientes, hacen falta 900 millones de euros; ayudas vivienda; ayudas a familias; y el compromiso de que no subirá los impuestos; y es necesario que vuelva a atrás el aumento de asesores".

"Hemos de ir todos juntos, pero hace falta saber dónde vamos con un diálogo sincero, como dice usted, vayamos todos juntos, pero detrás de un buen plan porque sino vamos al precipicio", ha concluido.

Ante las declaraciones de Company, la presidenta ha opinado que "el líder 'popular' le ha hecho la pregunta para explicar aquello que es lo inexplicable, que es la ausencia del PP en este Plan".

En esta línea, ha añadido, "es muy difícil su posición, hace falta altura de miras y no mirarse el ombligo. Por eso, estamos abiertos a sus propuestas rigurosas, contundentes que necesitamos".

Con todo, ha apuntado, Armengol, "este pacto apuesta por proteger trabajadores y empresas, ayudas a personas vulnerables que, además, son extraordinarias, a través de la renta del COVID o ayudas a familia y con el apoyo del Estado, que de los 16.000 millones, 400.000 llegarán Baleares".

"En el pacto no hay ningún impuesto, esta excusa no le vale y la ciudadanía le agradecería que fuera propositivo y yo le tiendo la mano", ha concluido.